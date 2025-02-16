Gelin görünce iç çekiyordu yıllar sonra hayali gerçek oldu

Serik ilçesi Yanköy Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk ve 27 torun sahibi Akbaş çifti, yıllar önce birbirlerini görmeden mahalle halkı tarafından evlendirilmişti. Çocukları, anne ve babalarına unutulmaz bir sürpriz hazırlayarak onlara ilk kez gelinlik ve damatlık giydirdi.

Gelinlik giymenin hayalini kurduğunu belirten Fatma Akbaş (73), "Eskiden 'gelin olacaksın' dediler, ata bindirip getirdiler. Eve geldim, ağlıyordum çünkü ne anam ne de babam vardı, öksüzdüm. Eşim de bana 'ağlama hanım, ben de öksüzüm' dedi. O gün gelinlik giymemiştim, hep içimde ukde kalmıştı. Kızım 'anne hiç gelinlik giydin mi' diye sordu. Giymediğimi ama çok mutlu olacağımı söyledim. Şimdi 56 yıl sonra bu mutluluğu yaşadım" ifadelerini kullandı.



Evlendiği günü anlatan Süleyman Akbaş (74) ise, "O gün sabah tarlaya gidiyordum, köyden bir amca 'seni bugün evlendiriyoruz' dedi. Şaşkınlık içinde kaldım. Gelini atın üzerinde getirdiler, tekbirler eşliğinde eve getirdik. Hiç düğün yapmadan sıfırdan bir hayat kurduk. Şimdi 56 yıl sonra tekrar gelin damat olmanın heyecanını yaşadık. Çocuklarımızın sürprizi oldu, çok mutluyuz" dedi.



Anne ve babasının mutluluğu için bu sürprizi hazırladıklarını söyleyen kızları Gülba Yılmaz ise, "Annem hiç gelinlik giymediğini anlatınca içime dokundu. Kardeşlerimle birlikte ona bu anı yaşatmak istedik. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz" diye konuştu.