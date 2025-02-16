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Togg ile çarpışan Tofaş hurdaya döndü: 4 kişi yaralandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.02.2025 14:34
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Togg ile çarpışan Tofaş hurdaya döndü: 4 kişi yaralandı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde Togg ile çarpışan Tofaş’ta 4 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

İlçenin Şanlıurfa yolunun 19. kilometresinde E.E. idaresindeki 21 DF 454 plakalı Fiat Tofaş otomobil ile H.T. idaresindeki 21 AEL 115 plakalı Togg çarpıştı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Togg ile çarpışan Tofaş hurdaya döndü: 4 kişi yaralandı Togg ile çarpışan Tofaş hurdaya döndü: 4 kişi yaralandı Togg ile çarpışan Tofaş hurdaya döndü: 4 kişi yaralandı

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