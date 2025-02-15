Kontrolden çıkan beton mikseri dehşet saçtı! Ölüler ve yaralılar var

Çekmeköy’de beton mikseri ile cip çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı | Fotoğraf-İHA

2 KİŞİ CAN VERDİ

Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu, cipteki Birol İ. ve Muharrem İ. olay yerinde hayatını kaybederken, İpek İ. ile beton mikseri sürücüsü Ersin Y. yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Birol İ. ve Muharrem İ'nin cenazeleri yapılan incelemelerin ardından cenaze nakil aracı ile morga kaldırılırken ekipler kaza ile ilgili soruşturma başlatt��.

Öte yandan, kaza sebebi ile bir süre trafik yola kapatıldı ve uzun araç kuyruğu oluştu.