Kontrolden çıkan beton mikseri dehşet saçtı! Ölüler ve yaralılar var
İstanbul Çekmeköy’de sürücüsünün kontrolünden çıkan beton mikseri ve cipin karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti. 2 kişinin de yaralandığı kazada yol bir süre trafiğe kapatıldı.
Çekmeköy'de bir cip ile beton mikserinin karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
ÖNCE ÇARPTI SONRA ŞARAMPOLE YUVARLANDI
Olay, saat 19.30 sıralarında Çekmeköy Ömerli Mahallesi Şile Otoyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Şile istikametinde Ersin Y.'nin kontrolündeki beton mikseri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile önce bariyerlere çarptı ardından İstanbul istikametinde seyreden 34 LFM 81 plakalı cipe çarparak şarampole yuvarlandı.
2 KİŞİ CAN VERDİ
Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu, cipteki Birol İ. ve Muharrem İ. olay yerinde hayatını kaybederken, İpek İ. ile beton mikseri sürücüsü Ersin Y. yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.
Birol İ. ve Muharrem İ'nin cenazeleri yapılan incelemelerin ardından cenaze nakil aracı ile morga kaldırılırken ekipler kaza ile ilgili soruşturma başlatt��.
Öte yandan, kaza sebebi ile bir süre trafik yola kapatıldı ve uzun araç kuyruğu oluştu.