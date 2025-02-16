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Diyarbakır'da kız yurdunda yangın paniğe neden oldu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.02.2025 17:07 Güncelleme: 16.02.2025 17:08
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Diyarbakır’da kız yurdunda yangın paniğe neden oldu

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bulunan kız yurdunda atılan sigara izmaritinden dolayı çıkan küçük çaplı yangın paniğe neden oldu.

Bağcılar Mahallesi'nde bulunan Süleyman Bin Halid Kız Yurdu'nda iddiaya göre, öğrencilerin içtiği sigaranın pet şişeye atılması sonucu küçük çapta yangın çıktı.

KIZ YURDUNDA YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlı ekibi sevk edildi. Yurtta bulunan öğrenciler, tedbir amaçlı aşağı indirildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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