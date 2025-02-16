Giresun’da kazada hayatını kaybeden 4 kişi toprağa verildi

Tirebolu-Doğankent kara yolunun Örenkaya köyü mevkisinde O.T. (43) idaresindeki 06 EKA 890 plakalı kamyon ile karşı yönde seyreden Temel Kutver'in (61) kullandığı 67 UG 319 plakalı otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Temel ve Ayşe Kutver ile Hatun Kaya için Tirebolu ilçesindeki Uzunkum Camii'nde, Hatun Yurdakul için de Kovanpınar köyünde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kutver çiftinin cenazeleri ilçe mezarlığında, Kaya ise Karaahmetli köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Tirebolu Uzunkum Camii'ndeki cenazeye hayatını kaybedenlerin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tirebolu Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, Tirebolu Belediye Başkanı Bülent Kara ile vatandaşlar katıldı. Kazada yaşamını yitiren Hatun Yurdakul ise ilçeye bağlı Kovanpınar köyünde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

Cenazeye gelirlerken kazada hayatlarını kaybettiklerini anlatan komşuları Yakup Dönmez, "Çok iyi insanlardı, yakın akrabalarının cenaze töreni için yola çıktıkları sırada kaza yapıyorlar. 3 kişi arabanın içerisinde vefat ediyor, biri yaralı olarak hastaneye kaldırılıyor, ardından hastanede vefat ediyor" diye konuştu.



Dün meydana gelen olayda Tirebolu-Doğankent kara yolunun Örenkaya köyü mevkisinde O.T. (43) idaresindeki 06 EKA 890 plakalı kamyon ile karşı yönde seyreden Temel Kutver'in (61) kullandığı 67 UG 319 plakalı otomobil çarpıştı. Otomobilde sıkışan sürücü, beraberindeki Ayşe Kutver (56), Hatun Kaya (84) ve Hatun Yurdakul (68), ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı. Hatun Kaya kaza yerinde, Temel ve Ayşe Kutver ise sevk edildikleri Tirebolu Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Ağır yaralı Hatun Yurdakul da kaldırıldığı Görele Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından sevk edildiği Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.