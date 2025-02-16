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Malatya'da yıkım sırasında hasar gören 6 katlı bina tahliye edildi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.02.2025 18:46
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Malatya’da yıkım sırasında hasar gören 6 katlı bina tahliye edildi

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir binanın yıkım işlemleri sırasında bitişiğindeki 6 katlı binada hasar meydana geldi. Binada yaşayanlar tahliye edildi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Cengiz Topel Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede ağır hasarlı bir binanın yıkım işlemleri sırasında bitişiğindeki 6 katlı binanın duvarları yıkıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Binada yaşayanlar güvenli bir şekilde tahliye edilirken, polis ekipleri apartman çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

YIKIM SIRASINDA HASAR GÖREN 6 KATLI BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Vatandaşlar, yıkım esnasında hasar alan binanın güvenli olmadığını kaydederek yıkılması gerektiğini belirttiler. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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