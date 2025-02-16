Motosikletli şüphelilerden iş yerine silahlı saldırı!

Bağcılar'da motosikletli iki şüpheli, uzun namlulu otomatik silahlarla bir iş yerini kurşun yağmuruna tuttu. Gece saatlerinde yaşanan saldırı, mahallede paniğe neden oldu. Şüpheliler, saldırının ardından hızla olay yerinden kaçarken, çevredeki güvenlik kameraları saldırı anlarını saniye saniye kaydetti.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kameralarını detaylı şekilde inceleyerek saldırganların kimliklerini tespit etti. Şüphelilerin bulunduğu adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan baskınlarda, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen üç kişi, olayda kullanılan silahlarla birlikte yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.