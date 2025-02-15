Yağışlar Trakya’daki barajların doluluk oranlarını arttırdı

DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Trakya'daki 14 baraj, 12 Aralık-13 Şubat tarihlerindeki yağışlarla 62 milyon 906 bin metreküp su aldı.

Bölgede bir süredir etkili olan kar yağışı, barajlara katkı sağlamaya devam ediyor. Yaz aylarında kuruma noktasına gelen barajlar karın erimesiyle dolmaya başladı.

Barajlara akan dereler su seviyesinin artmasına katkı sunuyor.

EN FAZLA SU HAMZADERE, EN AZ İSE TÜRKMENLİ BARAJLARINDA

Trakya'da en fazla doluluk oranına sahip baraj ise Edirne'nin Hamzadere Barajı olarak kayıtlara geçti. Söz konusu barajda 176 milyon 45 bin metreküp su bulunuyor.

Su seviyesi en az olan baraj ise Tekirdağ'ın Türkmenli Barajı. 15 milyon 290 bin metreküp su depolama hacmine sahip barajda 1 milyon metreküp su bulunuyor.

Edirne'de 6 barajda geçen yılın aralık ayında 184 milyon 673 bin metreküp su seviyesi ölçülürken, son yağışlarla bu yılın şubat ayında 253 milyon 670 bin metreküpe yükseldi.

Tekirdağ'da ise geçen yılın aralık ayında 154 milyon 160 bin metreküp olan barajlardaki su seviyesi, bu yılın şubat ayında 146 bin 915 bin metreküp olarak ölçüldü.

Kentte yağışlara rağmen 4 barajdaki su seviyesi ise 7 milyon 245 bin metreküp geriledi.

Kırklareli'nde de geçen yılın aralık ayında 91 milyon 410 bin metreküp olan barajlardaki su seviyesi, bu yılın şubat ayında 92 milyon 564 bine yükseldi.

Son yılların en kurak döneminin yaşandığı Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 1 milyar 115 milyon 740 bin metreküp depolama hacmine sahip 14 barajın su miktarı, geçen yılın aralık ayında 430 milyon 243 bin, bu yılın şubat ayında ise 493 milyon 149 bin metreküp olarak ölçüldü.

Son yağışlarla 14 barajın doluluk oranı geçen yılın şubat ayındaki doluluk oranlarını yakalamış oldu.

Barajların 12 Aralık 2024 ve 13 Şubat 2025 doluluk oranları şu şekilde: