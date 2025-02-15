15 Şubat 2025, Cumartesi
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Çorum'da seyir halindeki minibüs alev aldı! Kullanılamaz hale geldi

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.02.2025 11:22
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Çorum’da seyir halindeki minibüs alev aldı! Kullanılamaz hale geldi

Çorum'da seyir halindeyken alev alan minibüs, kullanılamaz hale geldi. Bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Oğuz K. idaresindeki 55 ACG 795 plakalı minibüs Çorum-Samsun kara yolu Kaymakçı mevkisinde alev aldı.

Yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek itfaiyeye haber verdi.

Bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında minibüs kullanılamaz hale geldi.

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