5 yaşındaki Hira Nur’u katletti! Katil babanın ifadesi tüyler ürpertti



Hira Nur'un ölümüne neden olan katil baba Mehmet Özer (Sabah)

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 41.5 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Yaşanan acı olayda Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma kapsamında katil baba Mehmet Özer hakkında kızı Hira Nur'u "altsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 2 yaşındaki oğlu Umut'a yönelik "altsoydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar, eşi Şehadet'e yönelik "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar ve "kadına karşı basit yaralama" suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

KIZIM KANLAR İÇİNDE YERDE YATIYORDU

Sabah'ta yer alan habere göre hazırlanan iddianamede Şehadet Özer, "Eşim benimle ilgilenmiyorsun diyerek tartışma çıkardı. Konuyu büyütmeye başladı ve "Boşanacağım senden" dedi. Daha öncede beni darp etmiş ve boşanma konusunu açmıştı. Tartışma sırasında boynumu sıktı, kafamı duvara vurdu. Ben kayınvalidemi arayıp durumu anlattım o da babamı aradı. Bana, "Baban gelsin de onu vuracağım" dedi. Yatak odasında duran tüfek ve fişekleri aldı. Bende çocuklarımın eşyalarını topladım. Bu esnada kayınpederimde eve girdi. Oğlum Umut ve kızım Hira ile evden çıkıyordum. Kızım arkamdaydı. Mehmet, "Bu evden çıkarsan bir daha geri dönemezsin" dedi. Bende "Çıkarsam bir daha geri gelmem" dedim. Kapıdan çıkarken bir el silah sesi duymamla kalçamda bir sıcaklık hissettim. Kucağımdaki oğlumla birlikte dışarı kaçtım. Mehmet, Hira diye bağırınca geri döndüm. Mehmet, beni görünce boynuma doğru bir iki kere daha vurdu. Kızım hareketsiz ve kanlar içerisinde yerde yatıyordu. Mehmet'e 'Sen katilsin' diye bağırdım" dedi.