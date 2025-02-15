5 yaşındaki Hira Nur'u katletti! Katil babanın ifadesi tüyler ürpertti
Konya'nın Kulu ilçesinde 5 yaşındaki Hira Nur, anne ve babasının tartışma sırasında tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesiyle hayatını kaybetti. Kızının ölümüne neden olan katil baba hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 41,5 yıla kadar hapis cezası istenirken Mehmet Özer'in ifadesindeki sözler vicdanları sızlattı.
Konya'nın Kulu ilçesi Kemaliye Mahallesi'nde yaşayan Şehadet ve Mehmet Özer çiftinin tartışması kızları Hira Nur'un ölümüne neden oldu. 24 Ağustos'ta yaşanan kavganın kıskançlık nedeniyle çıktığı iddia edildi. Şehadet Özer, eşi Mehmet Özer ile tartıştığı sırada çocukları Umut ve Hira Nur'u alıp evden gitmeye çalıştı. Baba Özer, bahçe kapısından çıkmaya çalışan eşi Şehadet ile kızı Hira Nur'u tüfekle vurdu. Saçmalar 5 yaşındaki Hira Nur'u hayattan koparırken katil babanın verdiği ifadesi yürekleri sızlattı.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 41.5 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ
Yaşanan acı olayda Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma kapsamında katil baba Mehmet Özer hakkında kızı Hira Nur'u "altsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 2 yaşındaki oğlu Umut'a yönelik "altsoydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar, eşi Şehadet'e yönelik "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar ve "kadına karşı basit yaralama" suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
KIZIM KANLAR İÇİNDE YERDE YATIYORDU
Sabah'ta yer alan habere göre hazırlanan iddianamede Şehadet Özer, "Eşim benimle ilgilenmiyorsun diyerek tartışma çıkardı. Konuyu büyütmeye başladı ve "Boşanacağım senden" dedi. Daha öncede beni darp etmiş ve boşanma konusunu açmıştı. Tartışma sırasında boynumu sıktı, kafamı duvara vurdu. Ben kayınvalidemi arayıp durumu anlattım o da babamı aradı. Bana, "Baban gelsin de onu vuracağım" dedi. Yatak odasında duran tüfek ve fişekleri aldı. Bende çocuklarımın eşyalarını topladım. Bu esnada kayınpederimde eve girdi. Oğlum Umut ve kızım Hira ile evden çıkıyordum. Kızım arkamdaydı. Mehmet, "Bu evden çıkarsan bir daha geri dönemezsin" dedi. Bende "Çıkarsam bir daha geri gelmem" dedim. Kapıdan çıkarken bir el silah sesi duymamla kalçamda bir sıcaklık hissettim. Kucağımdaki oğlumla birlikte dışarı kaçtım. Mehmet, Hira diye bağırınca geri döndüm. Mehmet, beni görünce boynuma doğru bir iki kere daha vurdu. Kızım hareketsiz ve kanlar içerisinde yerde yatıyordu. Mehmet'e 'Sen katilsin' diye bağırdım" dedi.
"TÜFEK PATLAYACAK DİYE UYARDIM"
Evin büyük oğlu O.Ö. verdiği ifadesinde annesinin kucağında küçük kardeşi Umut'un olduğunu ve Hira Nur'un annesinin yanında bulunduğunu belirtti. O. Ö., "Babam tüfeği almadan önce Hira'ya 'Çekil tüfek patlayacak' dedi. Sonrada silah ateş aldı. Ben anneme doğru koştum, o sırada Hira Nur'da kanlar içinde yerde yatıyordu" dedi.
BİLE BİLE ATEŞ ETTİĞİNİ İTİRAF ETTİ
Katil baba verdiği ifadesinde vicdanları yaralarken ifadesi pes dedirttti. Mehmet Özer, "Babamın geldiğini görünce utanıp silahı saklamaya çalıştım. Bu sırada silah kazara ateş aldı" dedi. Savcılık tarafından bu beyanlar itibar edilmeyerek, katil zanlısının kızına "Çekil oradan tüfek patlayacak dediği, suçu öngörmesine rağmen fiili işlediği, eşinin yanında kızının ve oğlunun olduğunu gördüğü, eşine yönelik eylemi sırasında kızının ve oğlunun da yaralanabileceğinin ve ölebileceğinin kaçınılmaz olduğu, kast ile hareket ederek eylemini gerçekleştirdiği" görüşünü belirtti.
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