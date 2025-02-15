Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuya yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda narkotik ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı. 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan haklarında işlem yapılan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve müştemilatında, 'uyuşturucu madde imalathanesi' olarak değerlendirilen adreste yapılan aramalarda; çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ile birlikte 1 adet hassas terazi, 16 parça uyuşturucu madde üretiminde kullanıldığı değerlendirilen sıvı kimyasal madde, 4 parça uyuşturucu madde üretiminde kullanıldığı değerlendirilen toz kimyasal madde, 14 adet uyuşturucu madde üretiminde kullanıldığı değerlendirilen cam laboratuvar materyalleri, 1 adet karıştırıcı cihazı, 1 adet ph ölçüm cihazı, 1 adet ısıtıcı, 1 adet enjektör, 1 adet kazıyıcı spatula, 2 adet cam saklama kabı, 2 adet alüminyum rulosu, 1 adet ölçüm cihazı, 1 adet tabanca ve 9 adet fişek, 126 adet 9 mm çapında fişek, 14 adet farklı çaplarda uzun namlulu tüfek fişeği, 3 adet 45 mm çapında fişek ve 6 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.