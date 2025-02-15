15 Şubat 2025, Cumartesi
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Batman’da otomobil takla attı: 3 ağır yaralı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.02.2025 14:44 Güncelleme: 15.02.2025 14:44
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Batman’da otomobil takla attı: 3 ağır yaralı

Batman Diyarbakır karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Batman Diyarbakır Diktepe köyü mevkiinde meydana geldi.

BATMAN'DA OTOMOBİL TAKLA ATTI

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 33 NS 155 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Otomobilin takla atması sonucu isimleri öğrenilemeyen 3 kişi araçta sıkıştı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri araçta sıkışan 3 kişiyi çıkartı.

Yaralılar Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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