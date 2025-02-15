Uygun fiyata arsa dolandırıcılığı! 50 milyon liralık vurgun yaptılar: 7 şüpheli yakalandı

Uygun fiyata arsa yalanıyla 50 milyon liralık vurgun yapan çetenin daha önce 9 kişiyi yaklaşık 20 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı. (AA)

50 MİLYON LİRA DOLANDIRILDI

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli Erkan Y. ve yönlendirdiği kişilerin çok uygun fiyata arsa alacakları vaadiyle Mehmet Ö'yü yaklaşık 50 milyon lira dolandırıldığı belirlendi. Polis ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla daha önce 9 kişiyi dolandıran çetenin yaklaşık 20 milyon liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı. Düzenlenen baskınla 7 şüpheli gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA TAPU, SENET VE TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda şüpheli Necmettin Y'nin evinde müşteki Mehmet Ö. adına düzenlenmiş, 29 milyon 350 bin lira tutarında 6 senet ve müştekiden devralınan 2 daire tapusu ile başka kişiler adına düzenlenmiş çok sayıda çek ve senet, 1 ruhsatsız tabanca ve 25 fişek ele geçirildi. Şüphelilerden 7'si emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken 1 kişi savcılık tarafından serbest bırakıldı.

ŞÜPHELİLERİN SUÇ KAYDI KABARIK ÇIKTI

Şüpheliler savcılıktaki işlemlerin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilirken 4 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin "hakaret, tehdit, kasten yaralama, güveni kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik, yağma ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarından kaydı bulunduğu ortaya çıktı.