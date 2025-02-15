Uygun fiyata arsa dolandırıcılığı! 50 milyon liralık vurgun yaptılar: 7 şüpheli yakalandı
İstanbul'da Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne ait olan arazilerin satışa çıktığı ve çok uygun fiyata satışının bulunduğunu vaad eden çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Mağdur Mehmet Ö.'yü yaklaşık 50 milyon lira dolandırdığı tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı. Çetenin benzer vaatlerle daha önce 9 kişiyi 20 milyon TL dolandırdığı ortaya çıktı.
İstanbul'da Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne ait arsaların satışa çıktığını ve bu arazilerin çok uygun fiyata satılacağı yalanıyla Mehmet Ö.'yü dolandıran çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Polis ekiplerinin teknik takibi sonucunda çetenin benzer vaatlerle 9 kişiyi daha dolandırdığı tespit edildi.
50 MİLYON LİRA DOLANDIRILDI
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli Erkan Y. ve yönlendirdiği kişilerin çok uygun fiyata arsa alacakları vaadiyle Mehmet Ö'yü yaklaşık 50 milyon lira dolandırıldığı belirlendi. Polis ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla daha önce 9 kişiyi dolandıran çetenin yaklaşık 20 milyon liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı. Düzenlenen baskınla 7 şüpheli gözaltına alındı.
ÇOK SAYIDA TAPU, SENET VE TABANCA ELE GEÇİRİLDİ
Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda şüpheli Necmettin Y'nin evinde müşteki Mehmet Ö. adına düzenlenmiş, 29 milyon 350 bin lira tutarında 6 senet ve müştekiden devralınan 2 daire tapusu ile başka kişiler adına düzenlenmiş çok sayıda çek ve senet, 1 ruhsatsız tabanca ve 25 fişek ele geçirildi. Şüphelilerden 7'si emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken 1 kişi savcılık tarafından serbest bırakıldı.
ŞÜPHELİLERİN SUÇ KAYDI KABARIK ÇIKTI
Şüpheliler savcılıktaki işlemlerin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilirken 4 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin "hakaret, tehdit, kasten yaralama, güveni kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik, yağma ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarından kaydı bulunduğu ortaya çıktı.
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