Kaçak kazılarla ülkemizden kaçırılan Marcus Aurelius heykeli, sürekli el değiştirilerek izi kaybettirilmesinin ardından Türkiye'ye iade edilecek. Burdur'daki Boubon Antik Kenti'nden kaçırılan Marcus Aurelius heykeli, ABD'deki Cleveland Sanat Müzesi'nde bulunmasının ardından ülkemize geri iadesi yapılacak. Antik çağın en nadide bronz eserlerinden biri olan Marcus Aurelius heykeli, Roma İmparatoru Marcus Aurelius'u bir filozof olarak tasvir etmesiyle dikkat çekiyor.

1960'DA TÜRKİYE'DEN KAÇIRILDI

1960'lı yıllarda Boubon Antik Kenti'nde yapılan kaçak kazılarla yurt dışına kaçırılan heykel, milattan sonra 2'inci ve 3'üncü yüzyıllara tarihlendiriliyor. Antik Roma Dönemi'nin önemli bir kült yapısı olan Sebasteion'da bulunan eser bu yıl içerisinde doğduğu topraklarla yeniden buluşacak. Anadolu tarihinin kayıp hazinelerinden biri olan Boubon Antik Kenti kökenli bronz heykel, 1960'lı yıllarda kaçak kazılarla yurt dışına kaçırılarak yıllarca el değiştirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletinde bulunan Cleveland Sanat Müzesi koleksiyonuna dahil edilen heykel, Türkiye'nin 65 yılı aşkın bir süredir peşinde olduğu eserlerden biriydi.

Boubon Antik Kenti'nden kaçırılan eserler, Prof. Dr. Jale İnan öncülüğündeki araştırmalarla gündeme getirilmiş ancak Marcus Aurelius heykelinin Türkiye'ye iadesi bugüne kadar mümkün olmamıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile New York Manhattan Bölge Savcılığı ve Amerikan İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi arasında 2021'de başlayan iş birliği sayesinde, Lucius Verus, Septimius Severus ve İmparator Caracalla'ya ait heykeller de dahil olmak üzere birçok Boubon kökenli nadide eser ana vatanına döndü.