Elazığ'da yoğun sis ve tipi! Görüş mesafesi 10 metreye düştü
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Elazığ'da sabah saatleri etkili olan tipi ve yoğun sis nedeniyle sürücüler zor nalar yaşadı. Görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken yetkililer trafiğe çıkan vatandaşları uyardı.
Elazığ'da etkili olan yoğun sis ve tipi hayatı olumsuz yönde etkiledi. Sabah saatlerinde Elazığ-Malatya karayolu Koçharman bölgesinde etkili olan sis ve tipi nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düşürdü.
YETKİLİLERDEN UYARI GELDİ
Elazığ ve Malatya'da yaşayan vatandaşlara yetkililerden uyarı yapıldı. Buna göre yoğun sis ve tipi sebebiyle trafiğe çıkacak vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları tavsiye edildi.