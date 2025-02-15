Elazığ'da etkili olan yoğun sis ve tipi hayatı olumsuz yönde etkiledi. Sabah saatlerinde Elazığ-Malatya karayolu Koçharman bölgesinde etkili olan sis ve tipi nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düşürdü.

YETKİLİLERDEN UYARI GELDİ

Elazığ ve Malatya'da yaşayan vatandaşlara yetkililerden uyarı yapıldı. Buna göre yoğun sis ve tipi sebebiyle trafiğe çıkacak vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları tavsiye edildi.