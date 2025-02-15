15 Şubat 2025, Cumartesi
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Tunceli’de silahlı kavgaya karışan 2 kişi tutuklandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.02.2025 13:34 Güncelleme: 15.02.2025 13:35
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Tunceli’de silahlı kavgaya karışan 2 kişi tutuklandı

Tunceli’de, ateşli silahla kasten yaralama olayına karışan 2 kişi tutuklanırken, 6 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Olay, 13 Şubat günü Tunceli merkez Aktuluk Mahallesi Tar Deresi mevkiinde meydana gelmişti. İki grup arasında çıkan kavgada, 4 kişi yaralanırken toplam 8 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alınmıştı.

SİLAHLI KAVGAYA KARIŞAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Olay yerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 9 milimetre tabanca merkezi ve 4 adet 7.65 mm tabanca mermisi bulunmuştu. Olaya karışan şüpheliler jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.A. ve A.Ç.G. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken en adliyeye sevk edilen S.A. ve A.Ç.G. tutuklanırken C.A., Ş.A., H.A., G.T., T.S., I.S. hakkında adli kontrol kararı verildi.

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