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Muş'ta 230 köy yolu ulaşıma açıldı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.02.2025 12:32 Güncelleme: 15.02.2025 12:33
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Muş’ta 230 köy yolu ulaşıma açıldı

Muş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının 230'u açılırken, kapalı kalan 41 köy yolunun açılması için de çalışmalar sürüyor.

Muş'ta köy yollarının ulaşıma kapanması nedeniyle başlatılan çalışmalar çerçevesinde dünden bugüne 230 köy yolu ulaşıma açıldı.

230 KÖY YOLU ULAŞIMA AÇILDI

Ayrıca Korkut ilçesinde aracı kara saplanan vatandaş ise İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı. İl Özel İdaresi Genel Sekteri Şeyhmus Yentür, Muş genelinde kar yağışının etkisini yitirdiğini söyledi. Yüksek kesimdeki köylerde fırtına nedeniyle kapalı kalan 41 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğünü belirten Yentür, ekiplerin en kısa zamanda yolları ulaşıma açacağını kaydetti.

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