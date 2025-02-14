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Cizre'de otomobil ve kamyonet çarpıştı: 5 kişi yaralandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.02.2025 15:10 Güncelleme: 14.02.2025 15:36
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Cizre’de otomobil ve kamyonet çarpıştı: 5 kişi yaralandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde seyir halinde ilerleyen lüks model otomobil, aynı yönde ilerleyen kamyonetle çarpıştı. Yaşanan kazada 5 kişi yaralanırken, kazazedeler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İlçenin Sur Mahallesi Yeşiltepe Sokak Mehmetçik Çeşmesi mevkisinde B.O. idaresindeki 06 ABY 005 plakalı Mercedes marka otomobil ile N.Ş idaresindeki 06 EIS 163 plakalı kamyonet, sürücülerinin kontrolünden çıkarak çarpıştı.

KAMYONET İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 5 YARALI

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Cizre’de otomobil ve kamyonet çarpıştı: 5 kişi yaralandı Cizre’de otomobil ve kamyonet çarpıştı: 5 kişi yaralandı Cizre’de otomobil ve kamyonet çarpıştı: 5 kişi yaralandı
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