Sevgililer Günü'ne özel meşaleli gece kayağı!
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel düzenlenen etkinlikte, kayakçılar ellerinde meşalelerle gece kayağı yaptı. Sarıkamışlı genç Adem Gökcan’ın söylediği türkü ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla özel bir etkinlik düzenlendi. Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Sarıkamış Kayak Merkezi'nde bir grup kayakçı, ellerinde meşalelerle pistlere çıkarak gece kayağı yaptı.
Oteller bölgesinde bir araya gelen kayakçılar, birinci etap pistlerine çıkarak meşaleleri yaktıktan sonra kayarak aşağı indi. Görsel şölen sunan etkinlik, dron ile havadan kaydedildi. Geceye romantik ve etkileyici bir atmosfer katan etkinlik, izleyenlerden büyük beğeni topladı.
SARIKAMIŞLI GENÇ, SEVGİLİLER GÜNÜ TÜRKÜSÜYLE SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Sarıkamış Alisofu köyünde yaşayan Adem Gökcan isimli genç ise Sevgililer Günü'ne özel bir türkü seslendirdi. Sosyal medyada paylaştığı türkü, kısa sürede viral olurken, binlerce beğeni ve yorum aldı. Duygusal yorumu ile dikkat çeken Gökcan, bölgenin kültürel dokusunu ve geleneklerini de yansıtan performansıyla büyük takdir topladı.