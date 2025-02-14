Sevgililer Günü’ne özel meşaleli gece kayağı!

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla özel bir etkinlik düzenlendi. Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Sarıkamış Kayak Merkezi'nde bir grup kayakçı, ellerinde meşalelerle pistlere çıkarak gece kayağı yaptı.

Oteller bölgesinde bir araya gelen kayakçılar, birinci etap pistlerine çıkarak meşaleleri yaktıktan sonra kayarak aşağı indi. Görsel şölen sunan etkinlik, dron ile havadan kaydedildi. Geceye romantik ve etkileyici bir atmosfer katan etkinlik, izleyenlerden büyük beğeni topladı.