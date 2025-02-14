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Asrın Felaketi'nde yıkıma uğrayan cami inşa edilerek ibadete açıldı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.02.2025 16:37 Güncelleme: 14.02.2025 16:39
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Asrın Felaketi’nde yıkıma uğrayan cami inşa edilerek ibadete açıldı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Asrın Felaketi'nde yıkılan Sakçagözü Mahallesi Pınarbaşı Camii yeniden inşa edilerek ibadete açıldı.

Cami, Diyanet İşleri Başkanlığı, Nurdağı Kaymakamlığı, belediye ve hayırseverlerin destekleriyle yeniden yapıldı. Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, caminin ibadete açılışı nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, depremlerde ilçelerinde zarar gören camilerin hızla yeniden yapılarak ibadete açıldığını belirtti.

Kahramanmaraş depremlerinde yıkılan camii yeniden inşa edildi / AAKahramanmaraş depremlerinde yıkılan camii yeniden inşa edildi / AA

İlçe Müftüsü Muhammet Ayyıldız, caminin yapımına katkıda bulunanlara teşekkür etti. Yapılan duanın ardından yaklaşık 350 kişinin ibadet edebileceği cami yeniden hizmete açıldı. Açılışa, Belediye Başkan Vekili Ekrem Şentürk ve vatandaşlar katıldı.

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Asrın Felaketi’nde yıkıma uğrayan cami inşa edilerek ibadete açıldı Asrın Felaketi’nde yıkıma uğrayan cami inşa edilerek ibadete açıldı Asrın Felaketi’nde yıkıma uğrayan cami inşa edilerek ibadete açıldı
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