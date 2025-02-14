Asrın Felaketi'nde yıkıma uğrayan cami inşa edilerek ibadete açıldı
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Asrın Felaketi'nde yıkılan Sakçagözü Mahallesi Pınarbaşı Camii yeniden inşa edilerek ibadete açıldı.
Cami, Diyanet İşleri Başkanlığı, Nurdağı Kaymakamlığı, belediye ve hayırseverlerin destekleriyle yeniden yapıldı. Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, caminin ibadete açılışı nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, depremlerde ilçelerinde zarar gören camilerin hızla yeniden yapılarak ibadete açıldığını belirtti.