Asrın Felaketi’nde yıkıma uğrayan cami inşa edilerek ibadete açıldı

Kahramanmaraş depremlerinde yıkılan camii yeniden inşa edildi / AA

İlçe Müftüsü Muhammet Ayyıldız, caminin yapımına katkıda bulunanlara teşekkür etti. Yapılan duanın ardından yaklaşık 350 kişinin ibadet edebileceği cami yeniden hizmete açıldı. Açılışa, Belediye Başkan Vekili Ekrem Şentürk ve vatandaşlar katıldı.