Çevre Bakanlığı’ndan yassı çelik üretimi yapan firmalara denetim!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığ, İskenderun ve Payas ilçelerinde yaptığı denetimlerde üretilen yassı çelik ürünlerinden numuneler aldı.

Erenler, gazetecilere yaptığı açıklamada, genel müdürlük olarak hazır beton, donatı, inşaat demirleri, ısı yalıtım malzemeleri ve çimento gibi birçok yapı malzemesinin denetimini yaptıklarını söyledi.