Çevre Bakanlığı'ndan yassı çelik üretimi yapan firmalara denetim!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hatay'da yassı çelik üretimi yapan firmalara yönelik denetimler gerçekleştirildiğini açıkladı. Firmaların ürettiği ürünlerin uygun olup olmadığını denetlemek amacıyla numuneler toplayan bakanlık, çalışmalarını sürdürüyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığ, İskenderun ve Payas ilçelerinde yaptığı denetimlerde üretilen yassı çelik ürünlerinden numuneler aldı.
Erenler, gazetecilere yaptığı açıklamada, genel müdürlük olarak hazır beton, donatı, inşaat demirleri, ısı yalıtım malzemeleri ve çimento gibi birçok yapı malzemesinin denetimini yaptıklarını söyledi.
2024'TE 20 BİN DENETİM
Bu hafta 5 ilde denetim gerçekleştireceklerini belirten Erenler, 2024 yılında yaptıkları 20 bin denetimde, uygunsuz üretim gerçekleştirdiği tespit edilen firmalara yaklaşık 180 milyon lira idari para cezası uyguladıklarını ifade etti.
Erenler, İskenderun ve Payas ilçelerinde üretilen yassı çelik ürünlerinden aldıkları numunelerin standartlara uygun olup olmadığının kontrol edileceğini kaydetti.
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