Berber arkadaşını ziyarete giden adam karnından vurularak öldürüldü

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde berberde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti. Havutlu Mahallesi'ndeki berber dükkanına giden Onur Nursoy'a (24) tabancayla bir kişi ateş edip kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, karın bölgesine mermi isabet eden Nursoy'un öldüğünü belirledi.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Nursoy'un ölüm haberini alarak olay yerine giden yakınları gözyaşı döktü.