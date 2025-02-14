PKK mensubu Yunanistan’a kaçamadan Edirne’de yakalandı

Terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyon kapsamında Edirne'de jandarma tarafından gözaltına alınan PKK üyesi S.D.'nin, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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