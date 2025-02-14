14 Şubat 2025, Cuma
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PKK mensubu Yunanistan'a kaçamadan Edirne'de yakalandı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.02.2025 17:10 Güncelleme: 14.02.2025 17:11
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PKK mensubu Yunanistan’a kaçamadan Edirne’de yakalandı

Güvenlik güçleri terör örgütlerine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında 'askeri yasak bölgede' operasyon düzenledi. Yapılan incelemelerde terör örgütü PKK üyesi olduğu belirlenen S.D., Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı sırada ekipler tarafından yakalandı.

Terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyon kapsamında Edirne'de jandarma tarafından gözaltına alınan PKK üyesi S.D.'nin, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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PKK mensubu Yunanistan’a kaçamadan Edirne’de yakalandı PKK mensubu Yunanistan’a kaçamadan Edirne’de yakalandı PKK mensubu Yunanistan’a kaçamadan Edirne’de yakalandı
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