İŞTE 14 ŞUBAT 2025 CUMA GÜNÜ TATİL OLAN İLLER LİSTESİ....

DİYARBAKIR

Diyarbakır'ın bazı ilçelerinde eğitime ara verildi.

Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Ergani ile Çüngüş ilçelerindeki tüm okullarda, Çermik, Çınar ve Kocaköy ilçelerinde ise taşımalı eğitime bugün ara verildiği belirtildi.

İdari izin: Engelli ile hamile kamu görevlileri

SİİRT

Siirt'te kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının görüldüğü belirtildi.

TUNCELİ

Tunceli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 ilçede tüm okullar ve 5 ilçede taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 Şubat 2025 Cuma günü Ovacık, Nazımiye, Hozat, Mazgirt ve Çemişgezek ilçelerimizde taşımalı eğitime bir gün ara verilmiştir. Pülümür ilçemize bağlı tüm okullarda eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir. Pülümür ilçemizde kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, kronik rahatsızlığı olan personel bir gün idari izinli sayılacaktır"

KONYA

Yoğun kar yağılı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Konya'nın 4 ilçesinde tüm okullar tatil ilan edildi.

Konya Valiliği trafından yapılan yazılı açıklamada, Halkapınar, Sarayönü, Ereğli ve Emirgazi'de buzlanma ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek için İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile 14 Şubat Cuma günü tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.

İdari izin: Hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan memur ve diğer kamu görevlileri