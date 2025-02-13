Eğitime kar engeli! Valiliklerden peş peşe açıklama | İşte 14 Şubat 2025 Cuma günü tatil olan iller listesi....
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası yurdun bazı noktalarında kar yağışı etkili oluyor. Bugün okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusu merak kazanırken valiliklerden ise peş peşe açıklamalar geldi. Peki, hangi il ve ilçelerde okullar tatil? İşte 14 Şubat 2025 Cuma günü tatil olan iller listesi....
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kar uyarıları yapıldı. Bu uyarılar sonrası bazı noktalarda kar yağışı etkili olmaya başladı.
Türkiye'yi etkisine alan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitim-öğretime ara verildi.
İŞTE 14 ŞUBAT 2025 CUMA GÜNÜ TATİL OLAN İLLER LİSTESİ....
DİYARBAKIR
Diyarbakır'ın bazı ilçelerinde eğitime ara verildi.
Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Ergani ile Çüngüş ilçelerindeki tüm okullarda, Çermik, Çınar ve Kocaköy ilçelerinde ise taşımalı eğitime bugün ara verildiği belirtildi.
İdari izin: Engelli ile hamile kamu görevlileri
SİİRT
Siirt'te kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının görüldüğü belirtildi.
TUNCELİ
Tunceli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 ilçede tüm okullar ve 5 ilçede taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.
Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 Şubat 2025 Cuma günü Ovacık, Nazımiye, Hozat, Mazgirt ve Çemişgezek ilçelerimizde taşımalı eğitime bir gün ara verilmiştir. Pülümür ilçemize bağlı tüm okullarda eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir. Pülümür ilçemizde kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, kronik rahatsızlığı olan personel bir gün idari izinli sayılacaktır"
KONYA
Yoğun kar yağılı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Konya'nın 4 ilçesinde tüm okullar tatil ilan edildi.
Konya Valiliği trafından yapılan yazılı açıklamada, Halkapınar, Sarayönü, Ereğli ve Emirgazi'de buzlanma ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek için İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile 14 Şubat Cuma günü tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.
İdari izin: Hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan memur ve diğer kamu görevlileri
AKSARAY
Aksaray'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün kent genelindeki tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre beklenen yoğun kar yağışı ile birlikte oluşması beklenen buzlanma ve tipi nedeniyle kent genelinde tüm resmi örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 14 Şubat'ta eğitime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, ayrıca kamu kurumlarında görevli hamile, engelli personel ve engelli çocuğu olan anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
MUŞ
Muş ilinde yoğun kar yağışı nedeniyle 14 Şubat 2025 Cuma günü tüm okullar tatil edildi. Muş Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, kar yağışının etkisini sürdürmesi ve buzlanma tehlikesi göz önünde bulundurularak, il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel ile çocukları anaokuluna devam eden kadın çalışanlar da idari izinli sayılacak.
NİĞDE
Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre kentte yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiği belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi: "Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği dikkate alınarak, il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 14 Şubat 2025 Cuma 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir."
ERZİNCAN (REFAHİYE İLÇESİ)
Refahiye ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Tatil kapsamı: İlçe genelindeki tüm eğitim kurumları
İdari izin: Engelli ve hamile kamu çalışanları
NEVŞEHİR
Nevşehir'de kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle eğitim-öğretime ara verildi.
Tatil kapsamı: Tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları
İdari izin: Hamile, engelli, kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları
ORDU (BAZI İLÇELER)
Ordu'da yüksek kesimlerde kar yağışı, don ve buzlanma riski nedeniyle bazı ilçelerde okullar tatil edildi.
Tam gün tatil: Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Mesudiye, Ulubey ilçeleri
Kısmi tatil: Akkuş, Altınordu, Fatsa, İkizce, Kumru, Ünye ilçelerindeki bazı okullar