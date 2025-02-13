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Firari FETÖ'cü eski Boydak Holding Genel Müdürü yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.02.2025 22:25
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Firari FETÖ’cü eski Boydak Holding Genel Müdürü yakalandı

Kayseri'de, FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Boydak Holding Genel Müdürü yakalandı. Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Boydak Holding Genel Müdürü N.T'yi (74) yakaladı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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Firari FETÖ’cü eski Boydak Holding Genel Müdürü yakalandı Firari FETÖ’cü eski Boydak Holding Genel Müdürü yakalandı Firari FETÖ’cü eski Boydak Holding Genel Müdürü yakalandı
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