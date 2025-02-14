Edirne’de 14 Şubat Sevgililer Günü mesaisi

14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle çiçekçilerde hareketlilik yaşanıyor. Sevgililer Günü'nde gül, karanfil, kır ve saksı çiçeklerinin yanı sıra teraryumlar ilgi görüyor. Sevgilisine ya da eşine sevgisini çiçekle göstermek isteyenler çiçekçilerin yolunu tutarken, çiçekçilerde Sevgililer Günü'ne özel farklı konseptler hazırladı.

Şehrin en işlek caddelerinden olan Hastane Caddesi üzerinde 29 yıldır çiçekçilik yapan Murat Yıkılmaz, 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlıklarını tamamladıklarını ve ilgiden memnun olduklarını belirterek, "Günün anlam ve önemini belirten birçok ürün tedarik ettik. Müşterilerimizi memnun etmek için her türlü çeşidi bulundurmaya gayret ediyoruz. Müşterilerimiz, gül, papatya, saksı çiçeklerinde orkide çeşitlerimiz oldukça fazla rağbet görüyor. Papatyalı, güllü, karanfilli buketler yapıyoruz. Kır çiçekleri isteyenler var. Nergis bu mevsimin en güzel çiçeklerindendir. Kokusu şahanedir. Müthiş bir kokusu vardır. Kutuda çiçekler hazırlıyoruz. Bunlara da yoğun talep bulunmakta. Fiyatlar bu sene çok iyi. Gülü zaten 100 liraya satıyorduk, bugün yine 100 lira. Papatyanın demeti 250 liraydı, bugün yine 250 lira. Fiyatlarda değişiklik söz konusu değil. Aynı fiyatlardan veriyoruz. Talep oldukça yoğun. Gün içerisinde daha da artacaktır "dedi.