JAK timleri kayak merkezlerinde 24 saat görevde! A Haber çalışmaları yerinde görüntüledi
Türkiye'nin kış turizminde en yoğun dönemini yaşadığı kayak merkezlerinde JAK timleri 7 gün 24 saat görev başında. Ekipler kayak merkezlerinde olası bir kaybolma, yaralanma veya mahsur kalma gibi durumlarda hızla müdahaleleri sağlayarak mahsur kalanları kurtarmak için harekete geçiyor. A Haber ekibi ülkemizin en büyük kayak merkezlerinden Erciyes'te JAK timlerinin çalışmalarını yerinde görüntüledi.
Kayak merkezleri kış turizminin en kalabalık dönemine ev sahipliği ederken doğa sporları yapmak isteyen tatilciler ülkedeki pek çok kayak merkezlerine akın ediyor.
Jandarma Arama Kurtarma timleri, Türkiye'nin dört bir yanındaki kayak merkezlerinde 7 gün 24 saat nöbet tutarak gelen turistlerin olası bir kaza, kaybolma ya da yaralanmalarına karşı arama kurtarma çalışmalarını yürütüyor. A Haber ekibi Kayseri Erciyes'teki kayak merkezinde JAK timlerinin çalışmalarını yerinde görüntüledi.
KAYAK MERKEZLERİNDE TEDBİR ELDEN BIRAKILMIYOR
Jandarma Arama Kurtarma timleri (JAK) doğa yürüyüşleri ve doğa sporları yapan tatilcilerin olası bir kaza ya da mahsur kalma durumlarında kazazedeleri bulundukları noktadan kurtararak en hızlı şekilde güvenli bölgeye ulaştırıyor.
Ekipler kar motorlarıyla, yaralanan ya da mahsur kalan vatandaşların bulunduğu noktaya intikal ederken en yakın sağlık kuruluşuna sevk edilmeleri işlemlerini gerçekleştiriyor.
ARAMA KURTARMA KÖPEKLERİ SAHADA
JAK timleri olası bir mahsur kalma yada kaybolma gibi durumlarda arama kurtarma köpekleri ile birlikte 24 saat görevi başında hazır bekliyor. Ekipler kayak merkezinde kayıp olaylarını en aza indirebilmek için belirli aralıklarla pist işaretlemeleri yaparken, kayakçılara belirli numaratörler eklenerek sesli anonslarla uyarılarda bulunuyor.
JAK timleri kar araçları ve kayak ekipleri ile birlikte meydana gelebilecek durumlarda kazazedelere ulaşabilmek için aralıksız devriyesini sürdürüyor.
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