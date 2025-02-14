JAK timleri kayak merkezlerinde 24 saat görevde! A Haber çalışmaları yerinde görüntüledi

Kayak merkezleri kış turizminin en kalabalık dönemine ev sahipliği ederken doğa sporları yapmak isteyen tatilciler ülkedeki pek çok kayak merkezlerine akın ediyor.

Jandarma Arama Kurtarma timleri, Türkiye'nin dört bir yanındaki kayak merkezlerinde 7 gün 24 saat nöbet tutarak gelen turistlerin olası bir kaza, kaybolma ya da yaralanmalarına karşı arama kurtarma çalışmalarını yürütüyor. A Haber ekibi Kayseri Erciyes'teki kayak merkezinde JAK timlerinin çalışmalarını yerinde görüntüledi.