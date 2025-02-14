14 Şubat 2025, Cuma
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Başıboş köpekler kediyi parçaladı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.02.2025 13:24 Güncelleme: 14.02.2025 13:37
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Başıboş köpekler kediyi parçaladı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Sarıyer'in Reşitpaşa Mahallesi'nde başıboş köpekler bodrum merdiveninde buldukları kediyi öldürdü. Kedinin parçaladığı görüntüler güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Cengiz Topel Caddesi'nde bodrum merdiveninde duran kediyi fark eden sahipsiz köpekler, saldırmaya başladı. Bir anda kedinin başına üşüşen sürü kediyi öldürdü.

Öte yandan saldırı anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Başıboş köpeklerin yakaladıkları kediyi öldürdüğü anlar kameralara böyle yansıdı / AABaşıboş köpeklerin yakaladıkları kediyi öldürdüğü anlar kameralara böyle yansıdı / AA

Bodrumdan çıkardıkları kediyi parçaladılar / AABodrumdan çıkardıkları kediyi parçaladılar / AA

Köpeklerin saldırısına uğrayan karacaKöpeklerin saldırısına uğrayan karaca KÖPEKLERİN SALDIRISINA UĞRAYAN KARACA

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Başıboş köpekler kediyi parçaladı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı Başıboş köpekler kediyi parçaladı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı Başıboş köpekler kediyi parçaladı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
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