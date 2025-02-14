Esenler'deki yangında yere düşen itfaiye eri hayatını kaybetti
Esenler'de dün akşam saatlerinde 3 katlı bir binada yangın çıktı. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ettiği sırada itfaiye eri Furkan Sayın metrelerce mesafeden yere düştü. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Sayın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Esenler'de dün akşam saatlerinde Tuna Mahallesi 660. Sokak'ta bulunan 3 katlı binada yangın çıktı. Apartmanın çatısında başlayan yangın nedeniyle çevredekiler 112 ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürme çalışmalarına devam ederken itfaiye eri Furkan Sayın 3'ncü kattan yere düştü.
İTFAİYE ERİ HAYATINI KAYBETTİ
Metrelerce yükseklikten yere düşen Furkan Sayın'a ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ağır yaralı olarak Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan itfaiye eri yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
KASTAMONU'DA TOPRAĞA VERİLECEK
İtfaiye eri Furkan Sayın'ın eniştesi Bayram Şahin, yangının itfaiye merkezine 200 metre mesafede çıktığını ifade ederken Adli Tıp Kurumu'na giderek cenazeye alacaklarını belirtti. Sayın'ın cenazesi Bağcılar İtfaiye Merkezi'nde düzenlenecek törenin ardından memleketi Kastamonu'da son yolculuğuna uğurlanacak.
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