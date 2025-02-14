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Esenler'deki yangında yere düşen itfaiye eri hayatını kaybetti

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.02.2025 12:29
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Esenler’deki yangında yere düşen itfaiye eri hayatını kaybetti

Esenler'de dün akşam saatlerinde 3 katlı bir binada yangın çıktı. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ettiği sırada itfaiye eri Furkan Sayın metrelerce mesafeden yere düştü. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Sayın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Esenler'de dün akşam saatlerinde Tuna Mahallesi 660. Sokak'ta bulunan 3 katlı binada yangın çıktı. Apartmanın çatısında başlayan yangın nedeniyle çevredekiler 112 ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürme çalışmalarına devam ederken itfaiye eri Furkan Sayın 3'ncü kattan yere düştü.

Yere düşerek ağır yaralanan itfaiye eri Furkan Sayın hayatını kaybetti. (DHA) Yere düşerek ağır yaralanan itfaiye eri Furkan Sayın hayatını kaybetti. (DHA)

İTFAİYE ERİ HAYATINI KAYBETTİ

Metrelerce yükseklikten yere düşen Furkan Sayın'a ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ağır yaralı olarak Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan itfaiye eri yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İtfaiye erinin eniştesi Bayram Şahin, Furkan Sayın'ın naaşının memleketi Kastamonu'da toprağa verileceğini belirtti. (DHA) İtfaiye erinin eniştesi Bayram Şahin, Furkan Sayın'ın naaşının memleketi Kastamonu'da toprağa verileceğini belirtti. (DHA)

KASTAMONU'DA TOPRAĞA VERİLECEK

İtfaiye eri Furkan Sayın'ın eniştesi Bayram Şahin, yangının itfaiye merkezine 200 metre mesafede çıktığını ifade ederken Adli Tıp Kurumu'na giderek cenazeye alacaklarını belirtti. Sayın'ın cenazesi Bağcılar İtfaiye Merkezi'nde düzenlenecek törenin ardından memleketi Kastamonu'da son yolculuğuna uğurlanacak.

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Esenler’deki yangında yere düşen itfaiye eri hayatını kaybetti Esenler’deki yangında yere düşen itfaiye eri hayatını kaybetti Esenler’deki yangında yere düşen itfaiye eri hayatını kaybetti
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