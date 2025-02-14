Esenler’deki yangında yere düşen itfaiye eri hayatını kaybetti

Yere düşerek ağır yaralanan itfaiye eri Furkan Sayın hayatını kaybetti. (DHA)

İTFAİYE ERİ HAYATINI KAYBETTİ

Metrelerce yükseklikten yere düşen Furkan Sayın'a ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ağır yaralı olarak Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan itfaiye eri yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.