27 yıl sonra tekrar cinayet: Tahliye olduktan sonra arkadaşını öldürdü!

İl Emniyet Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği'nin kurduğu özel ekip, Murat Arlı'nın ailesinin kayıp başvurusu üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmada Murat Arlı'nın cesedi 10 Mart 2024'de Karakaş ilçesinde deniz kıyısında battaniyeye sarılı şekilde bir çuvala konmuş halde bulundu. Ekipler, cinayeti araştırırken Arlı'nın kapalı olan cep telefonunun IMEI numarasını takibe aldı. 4 ay sonra Kars'tan sinyal veren telefonun yapılan araştırmada Arlı'nın otogarda birlikte değnekçilik yaptığı arkadaşı Atilla Cücü'nün oğlu tarafından kullanıldığı belirlendi. Polis, Adana ve Kars'ta eş zamanlı operasyon düzenleyip aralarında Atilla Cücü ve oğlunun da olduğu 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

"DÖVEREK ÖLDÜRDÜM"

Emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf eden Atilla Cücü'nün, "Otogarda beraber kalıyorduk. Birlikte içki içmiştik, kavga ettik. Bir anlık öfke ile arkadaşımı döverek öldürdüm. Daha sonra cesedi battaniyeye sardım ve çuvala koyduktan sonra motosikletimle taşıyarak drenaj kanalına attım. Çok pişmanım" dediği öğrenildi. Sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Atilla Cücü tutuklandı, diğer 4 kişi ise serbest bırakıldı.