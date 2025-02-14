Bir ömür aynı yastığa baş koyan yaşlı çift evliliklerinin sırrını açıkladı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir ömür süren evliliklerinin 64'üncü yıl dönümünü kutlayan yaşlı çift birlikteliklerinin sırrını açıkladı. 87 yaşındaki Mehmet, 83 yaşındaki Neriman Kamburoğlu, uzun bir evlilik için çiftlerin birbirine sevgi, saygı ve sabır göstermesi gerektiğini anlattı.
Neriman Kanburoğlu (83), ailesi karşı çıkmasına rağmen eşiyle 1961'de hayatını birleştirdiğini söyledi. Büyük aşk hikayesi yaşadıklarını anlatan Kanburoğlu, "Evlendikten sonra tam 13 yıl boyunca her evlilik yıl dönümünde gelinlik ve damatlık giyerek kutlama yaptık." dedi.
Geçmişte çiftlerin birbirlerine daha fazla vakit ayırdığına değinen Neriman Kanburoğlu, şunları kaydetti:
"Bizim hiç kavgamız, gürültümüz yok. O beni dinler, ben onu dinlerim. Ben ona küssem de saygım var. Onu hala ilk günkü aşkla seviyorum. Ne yemek yaparsam 'Eline sağlık.' der. Bizde varsa var, yoksa yok. 'Ben bunu isterim, şunu isterim.' yok. Gençlere en büyük tavsiyem, o sosyal medyayı bıraksınlar. Ayrıca bütün gün televizyon programı izlemesinler, birbirlerine vakit ayırsınlar."
"BİR KERE DAHİ BİRBİRİMİZİ KIRMADIK"
Mehmet Kanburoğlu (87) da yıllardır saygı, sevgi ve anlayış çerçevesinde evliliklerinin sürdüğünü dile getirdi.
Eşinin fedakar ve merhametli birisi olduğunu belirten Kanburoğlu, "Bir kere dahi birbirimizi kırmadık, kavga etmedik. Bu yaşa kadar bir kere huzursuzluğumuz olmadı. Ben kızınca o kızmıyor, sinirlenmiyor." diye konuştu.
Kanburoğlu, genç çiftlere sosyal medyada vakit geçireceklerine birbirleriyle ilgilenmelerini önerdi.
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