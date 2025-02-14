Bir ömür aynı yastığa baş koyan yaşlı çift evliliklerinin sırrını açıkladı

Neriman Kanburoğlu (83), ailesi karşı çıkmasına rağmen eşiyle 1961'de hayatını birleştirdiğini söyledi. Büyük aşk hikayesi yaşadıklarını anlatan Kanburoğlu, "Evlendikten sonra tam 13 yıl boyunca her evlilik yıl dönümünde gelinlik ve damatlık giyerek kutlama yaptık." dedi.

Geçmişte çiftlerin birbirlerine daha fazla vakit ayırdığına değinen Neriman Kanburoğlu, şunları kaydetti:

"Bizim hiç kavgamız, gürültümüz yok. O beni dinler, ben onu dinlerim. Ben ona küssem de saygım var. Onu hala ilk günkü aşkla seviyorum. Ne yemek yaparsam 'Eline sağlık.' der. Bizde varsa var, yoksa yok. 'Ben bunu isterim, şunu isterim.' yok. Gençlere en büyük tavsiyem, o sosyal medyayı bıraksınlar. Ayrıca bütün gün televizyon programı izlemesinler, birbirlerine vakit ayırsınlar."