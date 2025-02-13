TBMM’ye sunulan hurda araç teşviki talepleri patlattı!

TBMM'ye sunulan hurda araç ÖTV indirimi teklifi ile 25 yaş üstü araçlar açık artırmayla satılır hale geldi. Önceki aya göre hurda araçlara talebin 2 katına çıkmış olması, araçların fiyatlarını da ikiye katlamış durumda. Sabah Gazetesi'nden Betül Alakent'in haberine göre, fiyatı 50 bin TL'ye dahi satılamayan 25 yaşı geçmiş hurda araçlar, 100 ila 150 bin TL'ye kadar alıcı buluyor. Vatandaşlar bu hurda araçları alıp teşvikten yararlanma peşinde... Çünkü, yasa çıktığında, elinde hurda aracı olan vatandaş, 300 bin ila 800 bin TL arasında ÖTV indiriminden faydalanacak. Örneğin, 2 milyon TL'lik 1600 cm3 motor hacmini aşmayan, ÖTV dilimi yüzde 80'e giren bir otomobilde 772 bin kazanç sağlayacak.

HURDA ARAÇ İLANLARINDA BÜYÜK ARTIŞ!

Yasanın gündeme gelmesiyle birlikte 2000 model altı araçların ilanlarında da artış yaşandı. İlan platformlarında bazı araçlar için "Hurda teşvikine uygun" başlıklar dikkat çekti. Satıcılar, "Motoru çalışmaz ancak hurda teşvikine girer", "Acil değil, hurda teşviki bekliyoruz", "Teşvikten ve ÖTV'den faydalan, alan kazanır" gibi ifadelerle araçlarını öne çıkarmaya başladı. 2000 altı model araçların fiyatları yasa öncesi 100 bin ila 300 bin TL arasında değişirken, şimdi bu araçların fiyatlarında iki katına varan oranlarda artış gözlemlendi.