TBMM'ye sunulan hurda araç teşviki talepleri patlattı!
ÖTV indirimi için verilen kanun teklifi hurda araçlara olan talebi ikiye katladı. Konuyla ilgili resmi kanallardan henüz bir açıklama yapılmazken sosyal medya ve bazı haber platformlarında ortaya atılan iddialar, hurda araç indirimi hususunda beklentiyi artırdı. Bununla 25 yaş üzerindeki hurda araçların değeri 50 bin TL'ye dahi alıcı bulamazken vatandaşlar arasında talep patlaması ile 150 bin TL'ye kadar çıktı. Yasanın 800 bin TL'ye kadar ÖTV indirimi sağladığı ifade ediliyor.
TBMM'ye sunulan hurda araç ÖTV indirimi teklifi ile 25 yaş üstü araçlar açık artırmayla satılır hale geldi. Önceki aya göre hurda araçlara talebin 2 katına çıkmış olması, araçların fiyatlarını da ikiye katlamış durumda. Sabah Gazetesi'nden Betül Alakent'in haberine göre, fiyatı 50 bin TL'ye dahi satılamayan 25 yaşı geçmiş hurda araçlar, 100 ila 150 bin TL'ye kadar alıcı buluyor. Vatandaşlar bu hurda araçları alıp teşvikten yararlanma peşinde... Çünkü, yasa çıktığında, elinde hurda aracı olan vatandaş, 300 bin ila 800 bin TL arasında ÖTV indiriminden faydalanacak. Örneğin, 2 milyon TL'lik 1600 cm3 motor hacmini aşmayan, ÖTV dilimi yüzde 80'e giren bir otomobilde 772 bin kazanç sağlayacak.
HURDA ARAÇ İLANLARINDA BÜYÜK ARTIŞ!
Yasanın gündeme gelmesiyle birlikte 2000 model altı araçların ilanlarında da artış yaşandı. İlan platformlarında bazı araçlar için "Hurda teşvikine uygun" başlıklar dikkat çekti. Satıcılar, "Motoru çalışmaz ancak hurda teşvikine girer", "Acil değil, hurda teşviki bekliyoruz", "Teşvikten ve ÖTV'den faydalan, alan kazanır" gibi ifadelerle araçlarını öne çıkarmaya başladı. 2000 altı model araçların fiyatları yasa öncesi 100 bin ila 300 bin TL arasında değişirken, şimdi bu araçların fiyatlarında iki katına varan oranlarda artış gözlemlendi.
SATILAMAYAN ARAÇLARIN ALICILARI ÇIKTI
Oto sanayide faaliyet gösteren bir ustanın verdiği bilgilere göre son dönemde özellikle çalışmayan hurda arabalara da talep patladı. Usta, "Burada 80 model Murat 131 vardı. Araç yürümüyor. Sahibi 50 bin TL'ye satmak istedi. Bir yıldır satılmıyordu. Yeni model hurda da olsa parçası için satılır ancak eski modellerin parçaları çok talep görmüyor. Hurda teşviki konuşulmaya başlayınca arabanın alıcıları çıktı. Açık artırma gibi fiyatı bir anda 150 bine fırladı" dedi. Vatandaşların hurda arayışının hızlandığını anlatan usta, "İnsanlar 50-100 bin TL'ye hurda aracı almak istiyor. Yasa çıkınca da bunu verip ÖTV indiriminden faydalanarak sıfır araç almayı hedefliyor" ifadelerini kullandı.
TALEP ARTINCA FİYATLAR DA ARTTI
Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, yasanın gündeme gelmesiyle 2000 model altındaki araç fiyatlarının hızla yükseldiğini söyledi. Yalçın, "Özellikle son iki haftadır fiyatlar tırmanışa geçti. Bir ay önce 200 bin TL bandında olan 2000 model bir araba son haftalarda 300-350 bin TL'ye kadar yükseldi. 50-60 bin TL'ye satılan 1986 model araç 100 bin TL'yi geçti" ifadelerini kullandı. Bu süreçte durumu fırsata çevirmek isteyenlerin de ortaya çıktığını anlatan Yalçın, "Her dönem olduğu gibi bu yasanın gündeme gelmesiyle al-satçı fırsatçılar da çıktı. Ancak yasanın detayı tam bilinmiyor. Bu yasayla fırsatçılar da patlayabilir" diye konuştu. Ticari araçlarda ÖTV'nin yüzde 4'lerde olduğuna dikkat çeken Yalçın, bu teşvikten daha çok binek araçlarda faydalanılabileceğini ekledi.
YERLİLİK ORANI YÜZDE 40 KURALI!
Yeni yasa teklifi, hurdaya çıkarılan 25 yaş ve üzeri araçlar karşılığında ÖTV muafiyeti ile yeni araç alımını teşvik ediyor. Bu teşvik kapsamında, yerlilik oranı yüzde 40 ve üzerinde olan araçlar dikkate alınacak. Teklif olduğu gibi yasalaştığı takdirde 6 farklı markanın 12 modeli kapsam dahiline giriyor. Bu modeller: Togg T10X, Toyota CH-R, Hyundai Bayon, Hyundai i20, Hyundai i10, Ford Tourneo Custom, Ford E-Transit, Ford Transit, Fiat Fiorino, Fiat Egea Cross, Fiat Egea ve VW Transporter.
7 YILDA DÖNÜŞTÜRÜLEN ARAÇ SAYISI 519 BİNİ GEÇTİ
Hurda teşviki Türkiye'de ilk kez 2003'te uygulanmıştı. 4 Ekim 2010'da ise ikinci hurda teşviki uygulaması hayata geçirildi. Ardından ise son teşvik 2017, 2018 ve 2019'da yürürlükte kaldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın verilerine göre, 2012 ile 2019 yılları arasında uygulanan teşvik düzenlemesiyle 7 yılda toplam 519 bin 867 araç geri dönüştürüldü.
YASA 3 MİLYONDAN FAZLA ARACI KAPSIYOR
TBMM'ye sunulan hurda teşviki teklifi, 2000 model ve daha eski araç sahiplerine önemli bir fırsat sunuyor. Eğer teklif kabul edilirse, vatandaşlar eski araçlarını hurdaya çıkararak, ÖTV ödemeden sıfır kilometre araç sahibi olabilecek. 25 yaş üstü araç sahiplerini ilgilendiren düzenleme, 3 milyondan fazla kişiyi kapsıyor. Teşvik, araç sahiplerine sadece bir kereye mahsus hak tanıyor. Bu teklif, hem trafikteki yaşlı araçların azaltılmasını hem de çevre dostu ve güvenli araçların yaygınlaşmasını hedefliyor.
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