Hurda teşviki teklifi Meclis’te! Hurda araç sahiplerine ÖTV muafiyeti mi geliyor?

ŞARTLAR NELER?

Burada adınıza 3-4 tane dahi araç olsa bu teşvikten bir kere yararlanabileceksiniz. Engelli vatandaşlarımıza uygulanan ÖTV teşviki var. Burada onlar 5 yıldı 10 yıla çıkarıldı bu kanunla birlikte. 10 yıl satamayacaklar bu aracı. Yerlilik oranı yüzde 40 yerlilik oranına sahip olması gerekiyor araç alırken.