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Hurda teşviki teklifi Meclis'te! Hurda araç sahiplerine ÖTV muafiyeti mi geliyor?

Yeni yılın ilk günlerinde gündeme gelmişti hurda araç teşviki. 25 yaş üstü aracı olanların sıfır yerli araç alırken ÖTV'den muaf tutulmalarını içeriyordu. Teklif sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Peki, şartlar ne olacak? Yasa ne zaman çıkar? Otomotiv Piyasası Uzmanı Mehmet Karacabey, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Karacabey, 'ÖTV teşviki çıkarsa muhtemelen bu sene Türkiye Cumhuriyeti tarihinin rekoru kırılabilir.' dedi.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 10.02.2025 12:52 Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 12:57
Hurda teşviki teklifi Meclis’te! Hurda araç sahiplerine ÖTV muafiyeti mi geliyor?

25 yaş üstü araçlara hurda teşviki yolda. Üstelik sıfır araç alımında ÖTV indirimi de var.

Hurda teşviki teklifi Meclis’te! Hurda araç sahiplerine ÖTV muafiyeti mi geliyor?

TÜRKİYE İKİNCİ SIRADA

Türkiye yüzde 14,5 oranıyla Avrupa'nın en yaşlı araç ortalamasında ikinci sırada. Trafikte 25 yaşın üstünde 3 milyon araç var.

Hurda teşviki teklifi Meclis’te! Hurda araç sahiplerine ÖTV muafiyeti mi geliyor?

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir de bu verilerle yola çıktı. 25 yaş ve üstü araçlar için hazırladığı teklifi Meclis'e sundu.

HURDA ARAÇ TEŞVİKİ MECLİS'TE

Teklif kabul edilirse 25 yaş ve üstündeki araçlar hurdaya ayrılacak ve bu araçların sahipleri bazı şartları sağladıkları taktirde düşük ÖTV ile sıfır araç alabilecekler.

Hurda teşviki teklifi Meclis’te! Hurda araç sahiplerine ÖTV muafiyeti mi geliyor?

Son 6 aydır kullanıcıya ait araçlar hurdaya ayrılabilecek. Sıfır otomobil alımında ise yapılacak ÖTV indirimi yerli üretim araçlarda bir defaya mahsus geçerli olacak. Böylece yerli otomobiller de teşvik edilmiş olacak.

Teklifin görüşmelerine önümüzdeki günlerde başlanacak.

Hurda teşviki teklifi Meclis’te! Hurda araç sahiplerine ÖTV muafiyeti mi geliyor?

Otomotiv Piyasası Uzmanı Mehmet Karacabey, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Hurda teşviki teklifi Meclis’te! Hurda araç sahiplerine ÖTV muafiyeti mi geliyor?

EKONOMİYE KAZANDIRILACAK

Meclis'e sunuldu. 25 yaşını geçmiş araçların hurdaya ayrılmasıyla birlikte hurda araç teşviki ÖTV muafiyeti uygulanacak. ÖTV muafiyeti ile birlikte piyasadaki eski araçlar toparlanacak ve ekonomiye kazandırılacak.

HURDA TEŞVİKİ TEKLİFİ TBMM'DE

Burada eski araçların maliyeti, bakım maliyeti, yoldaki güvenlik maliyetleri daha yüksek. Buradaki amaç eski araçların ekonomiye kazandırılması.

Hurda teşviki teklifi Meclis’te! Hurda araç sahiplerine ÖTV muafiyeti mi geliyor?

SEKTÖR CANLANACAK

Ayrıca teklif ile ithalatın azaltılması, akaryakıt israfının önüne geçilmesi, çevre kirliliğinin önlenmesi amaçlanmaktadır. Yaşı büyük araçlar tamir ve bakım masrafları açısından külfet oluşturur. Diğer yandan trafikte tehlike arz etmektedir. Bu sayede hem otomotiv sektörü canlanacak hem de yerli üretim desteklenecek.

Hurda teşviki teklifi Meclis’te! Hurda araç sahiplerine ÖTV muafiyeti mi geliyor?

ŞARTLAR NELER?

Burada adınıza 3-4 tane dahi araç olsa bu teşvikten bir kere yararlanabileceksiniz. Engelli vatandaşlarımıza uygulanan ÖTV teşviki var. Burada onlar 5 yıldı 10 yıla çıkarıldı bu kanunla birlikte. 10 yıl satamayacaklar bu aracı. Yerlilik oranı yüzde 40 yerlilik oranına sahip olması gerekiyor araç alırken.

Hurda teşviki teklifi Meclis’te! Hurda araç sahiplerine ÖTV muafiyeti mi geliyor?

"İKİNCİ EL PİYASASI DÜŞECEK"

Otomotiv piyasası canlanacak. İkinci el piyasasının biraz daha düşeceğini tahmin ediyorum.

BAYİLERDE SIFIR ARAÇ VAR MI?

Tabii, 2024 model araçlar hala şu an bayilerde var. 2025'ler de gelmeye başlıyor.

Hurda teşviki teklifi Meclis’te! Hurda araç sahiplerine ÖTV muafiyeti mi geliyor?

"CUMHURİYET TARİHİNİN REKORU KIRILABİLİR"

Eğer ki bu ÖTV teşviki çıkarsa muhtemelen bu sene Türkiye Cumhuriyeti tarihinin rekoru kırılabilir. Sıfır araç rekoru kırılabilir. ÖTV'siz alınacak.

YASA NE ZAMAN ÇIKAR?

Meclis'te şu an halihazırda çıkmadı ne zaman çıkacağı da belli değil ama Meclis'e sunuldu. İnşallah çıkar vatandaşlarımız da bundan yararlanır.

HURDA TEŞVİKİ TEKLİFİ TBMM'DE

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