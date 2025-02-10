10 Şubat 2025, Pazartesi
Hurda teşviki teklifi Meclis'te! Hurda araç sahiplerine ÖTV muafiyeti mi geliyor?
Yeni yılın ilk günlerinde gündeme gelmişti hurda araç teşviki. 25 yaş üstü aracı olanların sıfır yerli araç alırken ÖTV'den muaf tutulmalarını içeriyordu. Teklif sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Peki, şartlar ne olacak? Yasa ne zaman çıkar? Otomotiv Piyasası Uzmanı Mehmet Karacabey, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Karacabey, 'ÖTV teşviki çıkarsa muhtemelen bu sene Türkiye Cumhuriyeti tarihinin rekoru kırılabilir.' dedi.
Giriş Tarihi: 10.02.2025 12:52 Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 12:57