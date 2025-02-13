Maganda kurşunuyla ölen Pera bebeğin katilleri tahliye oldu!

Sanık Ersin Budak'ın düğün konvoyu durduğu sırada gelin arabasının önüne gelerek silahını aldığı ve elinin tetikte olduğu belirtildi. (Sabah)

İLK DURUŞMADA TAHLİYE KARARI

Söke 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada tutuklu sanıklar Ersin Budak, Muhammet Bozkurt ve Özgür Çelikyürek hakkında Pera bebeğe isabet eden kurşunun düğün konvoyundaki şahısların mermisiyle eşleşmediği gerekçesiyle tahliye edilmesine karar verildi. Olay sonrası kaçan ve 70 gün sonra polise teslim olan Ersin Budak hakkında mahkeme başkanı "yeniden kaçma ihtimali ve dosyaya mevcut kriminal raporun içeriği nedeniyle" tutuklanması yönünde oy kullanırken, mahkemenin diğer üyeleri karşı oy kullanmasıyla sanık Ersin Budak serbest kaldı.

Halen firari olan sanık Mazlum Güney hakkında yakalama emri devam ediyor.