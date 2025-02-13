13 Şubat 2025, Perşembe
Haberler Yaşam Haberleri Maganda kurşunuyla ölen Pera bebeğin katilleri tahliye oldu!

Maganda kurşunuyla ölen Pera bebeğin katilleri tahliye oldu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.02.2025 09:59 Güncelleme: 13.02.2025 10:06
ABONE OL
Maganda kurşunuyla ölen Pera bebeğin katilleri tahliye oldu!

Aydın’da geçtiğimiz Temmuz ayında evinde annesiyle oyun oynayan 11 aylık Pera bebek, düğün konvoyundaki magandaların hedefi oldu. Konvoydan havaya rastgele açılan ateş sonucu isabet eden kurşun, minik Pera’nın hayatını kaybetmesine neden oldu. Olayın ardından başlatılan soruşturmada 9 kişi hakkında dava açıldı. Savcılık, 5 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Ancak davanın ilk duruşmasında tutuklu sanıklar tahliye edildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde 1 Temmuz 2024 günü dubleks evde annesiyle oyun oynayan 11 aylık Pera bebek yoldan geçen düğün konvoyunun açtığı maganda kurşunuyla hayatını kaybetti. Magandaların silahından çıkan kurşunlar evin çatısından girmesiyle minik bebek öldü.

Pera bebeğin ölümüne neden olduğu tespit edilen Mazlum Güney (26), Muhammet Bozkurt (26), Özgür Çelikyürek (31), Serkan Sordabak (26) ve Ersin Budak hakkında (33) "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Pera bebeğin ölümüne neden olan sanıkların gözaltına alınma anı (Sabah) Pera bebeğin ölümüne neden olan sanıkların gözaltına alınma anı (Sabah)

DELİLLERİ YOK ETMEYE ÇALIŞTILAR

Yakalanan 5 sanık hakkında "kişilerde korku, kaygı ve panik yaratarak silahla ateş etme" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan ise 3 yıla kadar hapis cezası istenirken diğer sanıklar Sedat Budak (23), Mehmet Tahir Güney (60), Doğan Güney (28), Cever Güney'in (75) "suç delillerini yok etme gizleme" suçundan ayrı ayrı 6 aydan 5 yıla kadar hapsi istendi.

Sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. (Sabah) Sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. (Sabah)

DÜĞÜN KONVOYUNUN GEÇTİĞİ DAKİKALARDA YORGUN MERMİ İSABET ETTİ

Sabah'ta yer alan habere göre hazırlanan tutanakta saat 13:48 sıralarında düğün konvoyunun sokaktan geçtiği dakikalarda silahtan çıkan kurşunun Pera bebeğe isabet eden yorgun mermiyle aynı olduğu belirtildi. Sanık Doğan Güney'in Pera bebeğin öldüğünü öğrenmesinin ardından düğün görüntülerini sildirdiği tespit edildi. Polis ekipleri tarafından görüntüler incelenerek Ersin Budak'ın konvoyun durmasıyla sağ eline aldığı tabancayla tetiği çektiği tespit edildi.

Sanık Ersin Budak'ın düğün konvoyu durduğu sırada gelin arabasının önüne gelerek silahını aldığı ve elinin tetikte olduğu belirtildi. (Sabah) Sanık Ersin Budak'ın düğün konvoyu durduğu sırada gelin arabasının önüne gelerek silahını aldığı ve elinin tetikte olduğu belirtildi. (Sabah)

İLK DURUŞMADA TAHLİYE KARARI

Söke 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada tutuklu sanıklar Ersin Budak, Muhammet Bozkurt ve Özgür Çelikyürek hakkında Pera bebeğe isabet eden kurşunun düğün konvoyundaki şahısların mermisiyle eşleşmediği gerekçesiyle tahliye edilmesine karar verildi. Olay sonrası kaçan ve 70 gün sonra polise teslim olan Ersin Budak hakkında mahkeme başkanı "yeniden kaçma ihtimali ve dosyaya mevcut kriminal raporun içeriği nedeniyle" tutuklanması yönünde oy kullanırken, mahkemenin diğer üyeleri karşı oy kullanmasıyla sanık Ersin Budak serbest kaldı.

Halen firari olan sanık Mazlum Güney hakkında yakalama emri devam ediyor.

Pera bebeğin ailesi ilk duruşmanın ardından tutuklu sanıkların tahliye olmasını sitem etti. (Sabah) Pera bebeğin ailesi ilk duruşmanın ardından tutuklu sanıkların tahliye olmasını sitem etti. (Sabah)

"BENİM KIZIMIN BİR KATİLİ YOK"

Cuma günü görülen duruşmada konuşan Pera bebeğin annesi Buse Palabıyık, yaşadığı derin acıyı tarif etmekte zorlanırken düğün konvoyunda silahla ateş açan herkesin katil olduğunu belirtirken; "Havaya ateş açmak yere mayın döşemekten farkı yok. Benim kızımın bir tane katili bile yok. O gün düğünde silah atan herkes katil, bunu eğlenerek yapanlar da canidir. Benim günahsız kızımın kanı hepsinin ellerinde. Onların cezasız kalmalarını istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Pera bebeğin dedesi Kerim Palabıyık duruşma sonrası ʺAcımız ikiye katlandı torunum yeniden öldüʺ dedi. (Sabah) Pera bebeğin dedesi Kerim Palabıyık duruşma sonrası ʺAcımız ikiye katlandı torunum yeniden öldüʺ dedi. (Sabah)

ACIMIZ İKİYE KATLANDI

Bebeğin babası Ahmet Palabıyık, sanıkların olay esnasında kullanılan silahı gizlediklerini iddia ederek, "Olayda kullanılan silahın nerede olduğunu bildikleri halde söylemeyip gizliyorlarsa kızımın kanı onların elindedir." dedi. Pera bebeğin dedesi Kerim Palabıyık ise "Sanıkların tahliye edilmesiyle torunum bir kez daha öldü. Acımız yenilendi ve ikiye katladı." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Maganda kurşunuyla ölen Pera bebeğin katilleri tahliye oldu! Maganda kurşunuyla ölen Pera bebeğin katilleri tahliye oldu! Maganda kurşunuyla ölen Pera bebeğin katilleri tahliye oldu!
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör