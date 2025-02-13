Taksiciyi katleden sanık: Değil tasarlamak, öldürmeyi bile istemedim

4 Temmuz Mahallesi'nde meydana gelen olayda kardeşine tokat attığı iddiasıyla taksiyi vurarak öldüren sanık Mustafa G., olay günü 41 T 6018 plakalı taksiye müşteri gibi binerek tabancasını çıkardı. Daha sonra taksi şoförü Murat Karaca'ya (42) kardeşine neden tokat attığını soran Musata G., soförü silahla tehdit etti. Karaca'nın konuşmalarına rağmen ikna olmayan Mustafa G., tabancayı almak için hamle yapan şoföre 8 kez ateş etti.

"TAKSİ KAMYONETE ÇARPARAK DURABİLDİ"

Karaca'ya 7 mermi isabet ederken, yokuştan kayan taksi ise pikap ile kamyonete çarparak durabildi. Murat Karaca olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekiplerince yakalanan zanlı Mustafa G. ise ifadesi sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mustafa G.'nin 2 Haziran 2016'da tartıştığı Müjdat Kocabaş'ı bıçaklayarak öldürdüğü ve pandemi sürecinde şartlı tahliye ile 2020'de cezaevinden çıktığı öğrenildi.