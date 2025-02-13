13 Şubat 2025, Perşembe
Haberler Yaşam Haberleri Malatya'da silah kaçakçılarına operasyon: 2 zanlı yakalandı!

Malatya'da silah kaçakçılarına operasyon: 2 zanlı yakalandı!

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.02.2025 15:13
ABONE OL
Malatya’da silah kaçakçılarına operasyon: 2 zanlı yakalandı!

Malatya'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturmada silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda 2 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Akçadağ ile Yazıhan ilçelerinde silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik çalışma yürüttü.

İlçelerde belirlenen ev ve iş yerlerine yapılan operasyonda, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 201 tabanca fişeği, 3 ruhsatsız av tüfeği ve 88 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Malatya’da silah kaçakçılarına operasyon: 2 zanlı yakalandı! Malatya’da silah kaçakçılarına operasyon: 2 zanlı yakalandı! Malatya’da silah kaçakçılarına operasyon: 2 zanlı yakalandı!
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör