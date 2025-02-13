Malatya'da silah kaçakçılarına operasyon: 2 zanlı yakalandı!
Malatya'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturmada silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda 2 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Akçadağ ile Yazıhan ilçelerinde silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik çalışma yürüttü.
İlçelerde belirlenen ev ve iş yerlerine yapılan operasyonda, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 201 tabanca fişeği, 3 ruhsatsız av tüfeği ve 88 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.