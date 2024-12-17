Taksici Eren Peker’i öldüren zanlının suç kaydı kabarık çıktı! Yürek sızlatan yaşam öyküsü
Konya'da hafta sonları taksi şoförlüğü yapan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi İbrahim Eren Peker, trafikte çıkan tartışmanın ardından Muzaffer Tekelioğlu (27) tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Tekelioğlu'nun daha önce yaralama, tehdit ve hakaret gibi suçlardan toplam 12 suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Öte yandan trafikte katledilen Peker'in acı hikayesi ortaya çıktı. İşte detaylar...
Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi'nde önceki akşam korkunç bir olay yaşandı. 42 TT 898 plakalı ticari taksiyi kullanan Konya Teknik Üniversitesi Mobilya ve Dekorasyon Bölümü 2. sınıf öğrencisi İbrahim Eren Peker, trafikte seyir halindeyken başka bir araç sürücüsüyle tartıştı.
BIÇAKLANAN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Tartışmanın büyümesi sonucu Peker, sürücü tarafından bıçaklandı. Olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
KAÇMASINA KIZ ARKADAŞI YARDIM ETMİŞ
Ekipler yapılan çalışmalar sonucu olay yerinden kaçan otomobilin şüpheli Muzaffer Tekelioğlu tarafından bir akaryakıt istasyonuna terk edildiğini tespit etti. Polis ekipleri, Tekelioğlu'nun Muammer B'nin kullandığı 06 plakalı bir otomobil ile kaçmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Aracı merkez Karatay ilçesinde durduran polis, araçtaki Muammer B'yi yakaladı. Muammer B., yakalanmadan önce Tekelioğlu'nun yolda indirdiğini söyledi.
O bölgeye gelen polisleri görünce kaçmaya başlayan katil zanlısı Tekelioğlu da yaşanan kovalamaca sonucu sanayi sitesi içerisinde yakalanıp, gözaltına alındı. Tekelioğlu'na yardım ettiği ileri sürülen kız arkadaşı Dilek K. da ekiplerce yakalandı. Suç aleti bıçakta bir çöp kutusunun içinde bulundu.
Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Muzaffer Tekelioğlu olayı trafik tartışması nedeniyle gerçekleştirdiğini söyledi. Tekelioğlu'nun aracıyla tek başına seyir halindeyken ticari taksi sürücüsü ile yol vermeme meselesi nedeniyle tartışma yaşadıklarını, karşılıklı küfürleşme olduğunu ardından taksinin önünü kestiğini, araçlardan inip kavga ettiklerini, bunun üzerine de taksiden aldığını ileri sürdüğü bıçakla olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Tekelioğlu ve diğer şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
SUÇ DOSYASI KABARIK
Tekelioğlu'nun yaralama, hakaret, tehdit gibi suçlardan 12 suç kaydı olduğu öğrenildi. Muzaffer Tekelioğlu'nun 9 ay önce de alkollü araç kullanırken trafik ekipleri tarafından durdurulmak istendiği, yaşanan kovalamaca sonucu önce polis aracına ardından da çöp konteynırına çarptığı, kaçmaya çalıştığı ortaya çıktığı.
O olaydan sonra tutuklanan Tekelioğlu hakkında 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 10 aydan 5 yıl 3 aya kadar yıla kadar, 'Kamu malına zarar verme' suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar, 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan ise 1 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tekelioğlu'nu daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildiği belirtildi. Tekelioğlu tehdit ve hakaret suçlarından da soruştura geçirdiği öğrenildi.
YURT DIŞINDA STAJ YAPTI! HAYALLERİ VARDI
Yurtta kalan ve hafta sonları harçlığını çıkartmak için eğitim gördüğü okulunun yakınında bulunan bir otelin önündeki taksi durağında şoförlük yapan Eren Peker'in çocuk yaşlarda babasını kaybettiği ve annesi ile yaşadığı, dedesi ve dayısının da bulunduğu aile apartmanında büyüdüğü öğrenildi.
Peker, Karaman'da da okul tatillerinde marangoz atölyesinde çalışıp, hem harçlığını kazandığı hem de mesleği öğrenmeye çalıştığı belirtildi. İbrahim Eren Peker'in daha önce yurtdışında staj yaptığı, okulu bitirdiği zamanda yurtdışına giderek orada marangozluk üzerine çalışma hayali kurduğu bunun için de dil öğrenmeye başladığı kaydedildi.
Öldürülen taksici İbrahim Eren Peker'in çalıştığı taksi durağındaki arkadaşları da büyük üzüntü yaşıyor. Taksicilerden Ömer Fırat Arık (28), "Eren kardeşimiz ekmeğindeydi. Hem okuyordu hem de harçlığını çıkarıyordu. Ama trafikte hunharca katledildi. Tek yaptığı ekmek parasını kazanmaktı. Bir insanın canı bu kadar ucuz olmamalı" dedi.
Emre Pınar (32), "Duraktaki arkadaşlarla birlikte Eren'imize hep sahip çıkıyorduk. Dersleri olmadığı zaman yanımıza gelip çalışır ve ekmeğini kazanırdı. Bu olay bizi çok üzdü. Bu nasıl bir dehşet. 19 yaşındaki bir çocuk öldürülecek kadar sana ne yapmış olabilir? Biz çalışma arkadaşımızı değil, kardeşimizi, canımızı kaybettik" diye konuştu.
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