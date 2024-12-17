Taksici Eren Peker’i öldüren zanlının suç kaydı kabarık çıktı! Yürek sızlatan yaşam öyküsü

İbrahim Eren Peker (DHA)

KAÇMASINA KIZ ARKADAŞI YARDIM ETMİŞ

Ekipler yapılan çalışmalar sonucu olay yerinden kaçan otomobilin şüpheli Muzaffer Tekelioğlu tarafından bir akaryakıt istasyonuna terk edildiğini tespit etti. Polis ekipleri, Tekelioğlu'nun Muammer B'nin kullandığı 06 plakalı bir otomobil ile kaçmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Aracı merkez Karatay ilçesinde durduran polis, araçtaki Muammer B'yi yakaladı. Muammer B., yakalanmadan önce Tekelioğlu'nun yolda indirdiğini söyledi.

O bölgeye gelen polisleri görünce kaçmaya başlayan katil zanlısı Tekelioğlu da yaşanan kovalamaca sonucu sanayi sitesi içerisinde yakalanıp, gözaltına alındı. Tekelioğlu'na yardım ettiği ileri sürülen kız arkadaşı Dilek K. da ekiplerce yakalandı. Suç aleti bıçakta bir çöp kutusunun içinde bulundu.

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Muzaffer Tekelioğlu olayı trafik tartışması nedeniyle gerçekleştirdiğini söyledi. Tekelioğlu'nun aracıyla tek başına seyir halindeyken ticari taksi sürücüsü ile yol vermeme meselesi nedeniyle tartışma yaşadıklarını, karşılıklı küfürleşme olduğunu ardından taksinin önünü kestiğini, araçlardan inip kavga ettiklerini, bunun üzerine de taksiden aldığını ileri sürdüğü bıçakla olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Tekelioğlu ve diğer şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.