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Edirne'de göçmen operasyonu! 15 kişi yakalandı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.02.2025 10:52 Güncelleme: 13.02.2025 11:15
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Edirne’de göçmen operasyonu! 15 kişi yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 15 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelindeki çalışmaları kapsamında, Afganistan ve Pakistan uyruklu 15 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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