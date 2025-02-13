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Film gibi olay! Patronunu öldürüp 1000 kilometre yolu çekici üzerinde geldi

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.02.2025 10:17 Güncelleme: 13.02.2025 10:24
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Film gibi olay! Patronunu öldürüp 1000 kilometre yolu çekici üzerinde geldi

Adana'da 6 Şubat'ta Saltık Buğra Keçebaş'ı aracına binerken tabancayla öldüren Mehmet Ali K. İstanbul'da yakalanarak tutuklandı. Keçebaş'ın 5 yıllık şoförü olduğu belirtilen zanlının, cinayetin ardından İstanbul'a kaçmaya çalıştığı, otoyolda aracı bozulunca çekiciyle Adana'dan İstanbul'a yolculuk yaptığı ve burada izini kaybettirmeye çalıştığı tespit edildi. İşte detaylar...

Adana'da patronunu tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle İstanbul'da yakalanan zanlı tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde 6 Şubat'ta, Saltık Buğra Keçebaş'ı (45) evinin otoparkında bulunan aracına bindiği sırada tabancayla öldüren Mehmet Ali K'nin (34) Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

Saltık Buğra KeçebaşSaltık Buğra Keçebaş

OTOBANDAN ARACI BOZULDU

Keçebaş'ın şoförü olduğu öğrenilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının, cinayetten sonra otomobille İstanbul'a gitmek için yola çıktığı, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda aracının bozulduğunu söyleyerek çekici çağırdığı öğrenildi.

ADANA'DAN İSTANBUL'A ÇEKİCİ İLE GELDİ

Çekiciye yüklettiği otomobilin arka koltuğunda İstanbul'a kadar giden zanlının, burada trafik ışıklarında durduğu sırada gizlice araçtan atladığı ve kendisini almaya gelen başka bir otomobile binerek izini kaybettirmeye çalıştığı tespit edildi.

Öte yandan zanlının İstanbul'da trafik ışıklarında araçtan atlayarak başka otomobile binmesi güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Şahsın araç değiştirdiği an.Şahsın araç değiştirdiği an.

NE OLMUŞTU?

Gürselpaşa Mahallesi'nde 6 Şubat'ta Saltık Buğra Keçebaş, otomobiline bindiği sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Keçebaş'ın 5 yıldır şoförlüğünü yapan zanlının İstanbul'da yakalandığını açıklamıştı.

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Film gibi olay! Patronunu öldürüp 1000 kilometre yolu çekici üzerinde geldi Film gibi olay! Patronunu öldürüp 1000 kilometre yolu çekici üzerinde geldi Film gibi olay! Patronunu öldürüp 1000 kilometre yolu çekici üzerinde geldi
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