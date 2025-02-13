"Yakışıklı Güvenlik" lakabıyla tanınan fenomene yetkisiz çakardan ceza!
Sosyal medya platformlarında 'yakışıklı güvenlik' olarak tanınan Muhammet Sürmeli'ye (32) Esenyurt'ta yetkisiz çakar kullanma suçunda 142 bin 255 TL para cezası kesildi. Sürücü belgesine de 1 ay süreyle el konulan fenomenin aracı da trafikten 1 aylığına men edildi.
"Yakışıklı güvenlik" ismiyle tanınan ve sosyal medyada çektiği videolarla sık sık gündeme gelen Sürmeli, bu sefer de yetkisiz çakar kullanımından ceza alınca dikkat çekti. Sürmeli, 30 Ocak'ta çektiği bir video üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Esenyurt'ta yakalandı.
CEZA YEDİ ARACI MEN EDİLDİ!
Pazaryolu Caddesi'nde aracında çakar bulunduğu gerekçesiyle durdurulan Sürmeli'ye 'izinsiz reklam-logo kullanmak', 'çakar lamba kullanma', 'cam filmi takma ve araçta teknik değişiklik yapmak' maddelerinden toplamda 142 bin 255 lira idari para cezası uygulandı. Öte yandan Sürmeli'nin sürücü belgesine 1 ay süreyle el konulurken aracıda 1 ay süreyle trafikten menedildi.
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