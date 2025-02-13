"Yakışıklı Güvenlik" lakabıyla tanınan fenomene yetkisiz çakardan ceza!

"Yakışıklı güvenlik" ismiyle tanınan ve sosyal medyada çektiği videolarla sık sık gündeme gelen Sürmeli, bu sefer de yetkisiz çakar kullanımından ceza alınca dikkat çekti. Sürmeli, 30 Ocak'ta çektiği bir video üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Esenyurt'ta yakalandı.