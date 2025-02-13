Evinde baygınlık geçiren yaşlı adam komşularının dikkati sayesinde kurtarıldı

Kadıköy'deki bir apartmanda bina sakinleri 5. katta oturan 80 yaşındaki adamdan haber alamayınca 112 ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evin kapısının kilitli olduğunu fark etmesiyle balkondan daireye girdi. G.N. yarı baygın vaziyette yerde yatarken bulunurken ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kadıköy'ün Fenerli Ahmet Sokak'taki 8 katlı binanın sakinleri 5'nci katta oturan G.N isimli yaşlı adamdan haber alamayınca 112 ekiplerine ihbarda bulundu. İddiaya göre 5'nci kattan gelen kavga seslerinin ardından apartmandakiler yaşlı adama seslendi fakat yanıt alamadı. Komşular durumdan panik olurken olay yerine gelen ekipler evin kapısının kilitli olduğunu belirledi.

VİNÇLE BALKONA ÇIKTILAR

İtfaiye ekipleri dairenin kilitli kapısını açamayınca çareyi balkondan girmekte buldu. Vinç ile dairenin balkonundan daireye girildi ve G.N. yerde yarı baygın halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yaşlı adam sedyeye alınarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

80 yaşındaki G.N. daha önce komşuları tarafından yaşlılığa bağlı hastalıkları nedeniyle hastaneye götürüldüğü belirtildi.