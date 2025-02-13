Bodrum'da patlayan ishale hattı yolu göle çevirdi!
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saat 07.30 sularında ishale hattının patlamasıyla rögar kapağından tonlarca su fışkırdı. Akıntının etkisiyle yayılan su yolu göle çevirirken yoldan geçen araçlar zor anlar yaşadı.
Alparslan Türkeş Bulvarı'nda sabah saatlerinde meydana gelen olayda tonlarca su ishale hattının patlamasıyla yola aktı. Yoldan geçen araç sürücüleri göle dönmüş yoldan geçmeye çalışırken zor anlar yaşadı. İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri ise suyun akışını keserek onarım çalışması başlattı.