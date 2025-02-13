Birlikte yaşadığı sevgilisini intihar süsü vererek öldürdü: Sebebi pes dedirtti

Konya'nın Meram ilçesindeki boş arazide, park halinde bulunan aracın içinde göğsünden bıçaklanmış halde bir erkek cesedi bulundu. Gödene Mahallesi'nde sabah saat 07:00 sıralarında bir kişinin kendini bıçakladığı ihbarını alan ekipler olay yerine intikal etti. 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Şuayip Demir'in (37) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.