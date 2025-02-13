Birlikte yaşadığı sevgilisini intihar süsü vererek öldürdü: Sebebi pes dedirtti
Konya’nın Meram ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. 37 yaşındaki Şuayip Demir'in cansız bedeni boş bir arazide aracın içinde bulundu. Polis ekipleri olayın cinayet mi intihar mı? olduğunu araştırırken, Demir’in beraber yaşadığı Ayşe K.’nın ifadesini aldı. 34 yaşındaki kadın cinayeti itiraf ederken, Demir’i öldürme sebebini de açıkladı.
Konya'nın Meram ilçesindeki boş arazide, park halinde bulunan aracın içinde göğsünden bıçaklanmış halde bir erkek cesedi bulundu. Gödene Mahallesi'nde sabah saat 07:00 sıralarında bir kişinin kendini bıçakladığı ihbarını alan ekipler olay yerine intikal etti. 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Şuayip Demir'in (37) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
KAHVEHANE YÜZÜNDEN TARTIŞMIŞLAR
Polis ekiplerinin incelemelerinde Şuayip Demir'in ölümü sırasında yanında olduğu ve evinde beraber yaşadığı Ayşe K. (35)'nın ifadesi alındı. Aracın içinde bulunan kadının Şuayip Demir ile 3 yıldır birlikte olduklarını ve sık sık kahvehaneye gittiği için tartıştıklarını belirterek; "Olaydan önceki gün akşam kahvehaneye gitti. Sonra alkol alarak arabayla bulunduğumuz yere geldik. Ben arka koltuktan uyuyakaldım, sabah uyandığımda Şuayip göğsünden bıçaklanmış halde duruyordu." ifadelerini kullandı.
İNTİHAR SÜSÜ VEREREK ÖLDÜRDÜ
Ayşe K.'nın çelişkili ifadelerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri kadının tekrar emniyete götürerek ifadesine başvurdu. Şüpheli kadın ifadesinde Şuayip Demir ile kavga ettiklerini ve bulduğu bıçağı göğsüne sapladığını itiraf etti. Ayşe K., Demir'i öldürmesinin ardından intihar süsü verdiğini belirtti.
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