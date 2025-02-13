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Birlikte yaşadığı sevgilisini intihar süsü vererek öldürdü: Sebebi pes dedirtti

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.02.2025 13:21 Güncelleme: 13.02.2025 13:22
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Birlikte yaşadığı sevgilisini intihar süsü vererek öldürdü: Sebebi pes dedirtti

Konya’nın Meram ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. 37 yaşındaki Şuayip Demir'in cansız bedeni boş bir arazide aracın içinde bulundu. Polis ekipleri olayın cinayet mi intihar mı? olduğunu araştırırken, Demir’in beraber yaşadığı Ayşe K.’nın ifadesini aldı. 34 yaşındaki kadın cinayeti itiraf ederken, Demir’i öldürme sebebini de açıkladı.

Konya'nın Meram ilçesindeki boş arazide, park halinde bulunan aracın içinde göğsünden bıçaklanmış halde bir erkek cesedi bulundu. Gödene Mahallesi'nde sabah saat 07:00 sıralarında bir kişinin kendini bıçakladığı ihbarını alan ekipler olay yerine intikal etti. 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Şuayip Demir'in (37) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Şuayip Demir'in ölümüne neden olan kadın verdiği ifadesinde intihar süsü vererek öldürdüğünü belirtti. (İHA) Şuayip Demir'in ölümüne neden olan kadın verdiği ifadesinde intihar süsü vererek öldürdüğünü belirtti. (İHA)

KAHVEHANE YÜZÜNDEN TARTIŞMIŞLAR

Polis ekiplerinin incelemelerinde Şuayip Demir'in ölümü sırasında yanında olduğu ve evinde beraber yaşadığı Ayşe K. (35)'nın ifadesi alındı. Aracın içinde bulunan kadının Şuayip Demir ile 3 yıldır birlikte olduklarını ve sık sık kahvehaneye gittiği için tartıştıklarını belirterek; "Olaydan önceki gün akşam kahvehaneye gitti. Sonra alkol alarak arabayla bulunduğumuz yere geldik. Ben arka koltuktan uyuyakaldım, sabah uyandığımda Şuayip göğsünden bıçaklanmış halde duruyordu." ifadelerini kullandı.

Şuayip Demir (İHA) Şuayip Demir (İHA)

İNTİHAR SÜSÜ VEREREK ÖLDÜRDÜ

Ayşe K.'nın çelişkili ifadelerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri kadının tekrar emniyete götürerek ifadesine başvurdu. Şüpheli kadın ifadesinde Şuayip Demir ile kavga ettiklerini ve bulduğu bıçağı göğsüne sapladığını itiraf etti. Ayşe K., Demir'i öldürmesinin ardından intihar süsü verdiğini belirtti.

Ayşe K. verdiği ifadesinde Şuayip Demir'in kahvehaneye gittiği için tartıştıklarını ve öldürdüğünü belirtti. (İHA)Ayşe K. verdiği ifadesinde Şuayip Demir'in kahvehaneye gittiği için tartıştıklarını ve öldürdüğünü belirtti. (İHA)

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki ifadesinin ardından şüpheli Ayşe K., adliyeye sevk edilirken çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Birlikte yaşadığı sevgilisini intihar süsü vererek öldürdü: Sebebi pes dedirtti Birlikte yaşadığı sevgilisini intihar süsü vererek öldürdü: Sebebi pes dedirtti Birlikte yaşadığı sevgilisini intihar süsü vererek öldürdü: Sebebi pes dedirtti
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