Buzlanan yolda işçi servisi şarampole yuvarlandı! 15 yaralı

Aksaray'da organize sanayi bölgesinde işçi servisi şarampole devrildi / DHA

İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaralı işçilerden, Ömer Altınsoy , "Fabrikadan çıktık, araç bir sağ bir sol yaptı sonrasında devrildi. Araç biraz hızlıydı." diye konuştu. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.