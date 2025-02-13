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Buzlanan yolda işçi servisi şarampole yuvarlandı! 15 yaralı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.02.2025 13:24 Güncelleme: 13.02.2025 13:25
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Buzlanan yolda işçi servisi şarampole yuvarlandı! 15 yaralı

Aksaray'da organize sanayii bölgesinde bir tekstil firmasına ait minibüs, kar ve buzlanma nedeniyle kayarak şarampole yuvarlandı. İşçi servisi olduğu belirtilen aracın içindeki 15 kişi yaralandı.

Organiz Sanayi bölgesinde saat 08.30 sularında meydana gelen olayda İsmail Anul (47) kontrolündeki 68 S 0752 plakalı minibüs, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada Cihan Burak (26), Recep Alıcı (33), Ali Dağ (20), Yunus Emre Demir(26), Çilem Dağ (27), Fatma Bütev (27), Yusuf Yaşar (35), Emrullah Ermiş (20), Serdar Salur (26), Naciye Sevinç (62), Sevim Nur Atalay (22), Kenan Delen (25), İbrahim Ünal (29), Ömer Altınsoy (27) ile sürücü yaralandı.

Aksaray'da organize sanayi bölgesinde işçi servisi şarampole devrildi / DHAAksaray'da organize sanayi bölgesinde işçi servisi şarampole devrildi / DHA

İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaralı işçilerden, Ömer Altınsoy , "Fabrikadan çıktık, araç bir sağ bir sol yaptı sonrasında devrildi. Araç biraz hızlıydı." diye konuştu. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

15 İşçinin yaralandığı kazada bölgeye gelen sağlık ekipleri işçilere ilk müdahaleyi yaptı / DHA15 İşçinin yaralandığı kazada bölgeye gelen sağlık ekipleri işçilere ilk müdahaleyi yaptı / DHA

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Buzlanan yolda işçi servisi şarampole yuvarlandı! 15 yaralı Buzlanan yolda işçi servisi şarampole yuvarlandı! 15 yaralı Buzlanan yolda işçi servisi şarampole yuvarlandı! 15 yaralı
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