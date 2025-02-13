Adıyaman’da iki minibüsün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Sürücüsü öğrenilemeyen 35 K 49061 plakalı minibüs, Kahta-Adıyaman kara yolu 20'nci kilometresinde, sürücüsü öğrenilemeyen 02 AEC 373 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada sürücülerin yanı sıra araçlardaki diğer 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.