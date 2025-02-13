Batman'ın Sason ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkan belediyeye ait cenaze taşıma aracı yoldan çıkarak uçurumun kenarında bulunan kayaya çarparak durabildi.



Yoğun kar yağışının devam ettiği Batman'ın Sason ilçesinde hayatını kaybeden 75 yaşındaki kadının cenazesini ilçeye bağlı Çalışırlar köyüne ulaştıran belediyeye ait cenaze taşıma aracı, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsü Engin Yaşar'ın kontrolünden çıktı.

SÜRÜCÜ ARAÇTAN ATLAYARAK KURTULDU

Sürücü Engin Yaşar, son anda uçurumun kenarındaki araçtan atlayarak kurtuldu. Çevredeki köylülerin de yardımı ile araç Özel İdare ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.