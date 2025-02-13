Diyarbakır'da kapanan 216 mahalle yolu ulaşıma açıldı
Diyarbakır'da günlerdir etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. 10 ilçenin 216 mahallesinde kapanan köy yolları ekiplerin çalışmalarıyla yeniden trafiğe açıldı.
Diyarbakır'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 250 kırsal mahalle yolundan 216'sı, ulaşıma açıldı.
Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçelerden Bağlar'da 37, Çermik'te 8, Çınar'da 27, Çüngüş'te 34, Dicle'de 18, Ergani'de 48, Hani'de 18, Kulp'ta 22, Lice'de 19 ve Silvan'da ise 19 olmak üzere toplamda 250 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.
KAPANAN YOLLAR YENİDEN AÇILDI
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri tarafından 100 personel, 62 ekip ve çok sayıda ekipmanla yapılan çalışmalarda, 215 kırsal mahalle yolu ulaşıma açıldı.
Kapalı olan yollarda çalışmalar sürüyor.