Ankara’da atış poligonunda hareketli dakikalar! Özel harekat polisleri olay yerinde

Ankara Çankaya'da atış poligonunda bir kişi intihara kalkıştı. A Haber muhabiri Kübra Bal olay yerinde detayları aktardı.

ŞAHIS İKNA EDİLDİ

Ankara'nın Çankaya ilçesinin Balgat semtinde bulunan Ceyhun Atıf Kansu Caddesi'nde bir poligonun atış alanında M.Ü. (28) isimli şahıs bilinmeyen bir sebepten silahla kafasına dayadı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar olay yerinden kaçarken, durumu yetkililere bildirdi. İhbarı üzerine olay yerine polis, polis özel harekat ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin uzun çabalarının ardından şahıs ikna edildi. Şahıs sağlık ekipleri tarafından sağlık kontrolü için gönderildiği için hastanede gözetim altına alındı.

A Haber muhabiri Kübra Bal: Polis özel harekatın olduğunu belirtelim. Emniyet şeridi çekildi. Akrep araçları ve keskin nişancıların olduğunu belirtebiliriz.Ekiplerin de o noktadaki müdahale için bekleyişlerini sürdürdüklerini belirtelim.

Güvenlik önlemleri de alınmış durumda. Vatandaşlar da işte bu noktada toplandılar ne olduğunu onlar da merak ediyorlar. Ambulans ekiplerinin de olay yerinde olduğunu görüyoruz. Çok sayıda polisin ortada olduğunu görüyoruz.

İNTİHARA KALKIŞAN ŞAHIS ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bu noktada 1 kişi kendisini silahla vurmaya kalkıştı. Olay yerine o dakika itibarıyla güvenlik güçleri geldi ve şahıs etkisiz hale getirildi. İlk aşamada olayın enden olduğu bilinmiyordu ve intihar teşebbüs ihbarı geldi. gördüğünüz gibi emniyet şeridi kaldırıldı ve trafikte araçların giriş çıkışına izin veriliyor. Daha sonrasında çevredeki esnaf bu durumu polise bildirdi.

200 metre aşağısında bir karakol bulunuyor ve o noktadan da polis ekipleri tedbir amaçlı buraya yönlendirildi. Yine sağlık ekipleri beklemeyi sürdürüyorlar.

İkna polisleri aracılığıyla buradaki o intihar etmek isteyen ikna edildi ve ekiplerin çabaları sonucunda daha sonrasında ikna edilmiş oldu. 28 yaşındaki erkek ikna edildi. Güvenlik önlemleri de kaldırıldı yavaştan Teyitli bir bilgi şeklinde de geldi. İntihara teşebbüs olayıydı, herhangi bir rehine krizinde de söz edilmediğini ifade edelim.