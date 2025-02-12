Üsküdar'da istinat duvarı yan yattı! Binalar boşaltıldı 7 dükkan mühürlendi
Üsküdar'da yan yatan istinat duvarı ekipleri alarma geçirdi. Bölgeye gelen ekipler emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi alırken yan yatan duvarın önündeki bina ile bitişiğindeki apartman tedbir amacıyla boşaltıldı.
Üsküdar'da yan yatan istinat duvarının önündeki bina ile bitişiğindeki apartman tedbir amacıyla boşaltıldı.
Alınan bilgiye göre, Zeynep Kamil Mahallesi Doktor Fahri Atabey Caddesi'ndeki istinat duvarı yan yattı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.
7 DÜKKAN MÜHÜRLENDİ
Ekipler, duvarın önündeki bina ile bitişiğindeki apartmanın çevresine demir bariyer ve şerit çekerek önlem aldı. Dörder katlı bu iki binanın tedbiren boşaltılmasına, daireler ve toplam 7 dükkanın mühürlenmesine karar verildi.
APARTMAN SAKİNİ EVDEN ÇIKMADI
Bitişikteki binada oturan bir apartman sakininin karara itiraz ederek, evden çıkmayacağını söylediği öğrenildi. Tahliye edilen ailelerden bir kısmının yakınlarının evlerine gittiği, gidecek yeri olmayanların ise belediye tarafından otellere yerleştirileceği belirtildi.
Polis ve zabıta ekiplerinin binaların önündeki bekleyişi sürüyor.