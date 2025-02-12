Kadıköy’de feci kaza! Servis minibüsüyle otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Kadıköy’de otomobil ile servis minibüsü çarpıştı, 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kozyatağı O-2 bağlantısı Bostancı ayrımı Yenisahra istikametinde ilerleyen 34 LDT 486 plakalı servis minibüsü ile plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Servis minibüsü bariyerlere vurarak durabildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Bölgede yoğunlaşan trafik akışı, kazaya karışan araçların kaldırılması sonrası normale döndü.