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Kadıköy’de feci kaza! Servis minibüsüyle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 12.02.2025 01:45 Güncelleme: 12.02.2025 01:45
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Kadıköy’de feci kaza! Servis minibüsüyle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kadıköy’de otomobil ile servis minibüsü çarpıştı, 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kozyatağı O-2 bağlantısı Bostancı ayrımı Yenisahra istikametinde ilerleyen 34 LDT 486 plakalı servis minibüsü ile plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Servis minibüsü bariyerlere vurarak durabildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bölgede yoğunlaşan trafik akışı, kazaya karışan araçların kaldırılması sonrası normale döndü.

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Kadıköy’de feci kaza! Servis minibüsüyle otomobil çarpıştı: 1 yaralı Kadıköy’de feci kaza! Servis minibüsüyle otomobil çarpıştı: 1 yaralı Kadıköy’de feci kaza! Servis minibüsüyle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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